Apple estrena cámara de vapor en los modelos Pro del nuevo iPhone 17

La nueva familia de iPhone 17 Pro llega con un módulo de cámaras que abarca todo el ancho del dispositivo y un sistema de refrigeración revolucionario. Las cifras de potencia y la calidad de imagen se elevan al máximo sin sacrificar resistencia ni usabilidad.

Diseño trasero que marca un antes y un después

El elemento más destacado está en la parte posterior. El módulo de cámaras rectangular ocupa la zona superior de lado a lado. Esto permite integrar tres sensores de 48 MP con mayor tamaño físico y mejorar la captación de luz.

Además, el cristal trasero se combina con un chasis de aluminio que actúa como disipador térmico. Ceramic Shield ofrece hasta cuatro veces más resistencia a los arañazos que generaciones previas.

Refrigeración con cámara de vapor

Para reducir el calentamiento en sesiones exigentes se ha incluido una cámara de vapor sellada junto al procesador A19 Pro. El líquido se evapora al calentarse y distribuye el calor por toda la superficie de aluminio.

Apple afirma que esta solución, unida a la eficiencia del chip, reduce significativamente la temperatura interna.

Potencia y autonomía sin complejos

El chip A19 Pro equipa seis núcleos de alto rendimiento, cuatro de alta eficiencia y una GPU de seis núcleos. iOS 26 aprovecha esta plataforma para funciones de inteligencia artificial.

Aunque Apple no ha detallado la capacidad de batería, se espera una autonomía superior a la de los iPhone 16 Pro.

Triple cámara con zoom profesional

El sistema fotográfico repite tres sensores de 48 MP: ultra gran angular, principal y teleobjetivo. El salto más notable es el zoom óptico de hasta 8× y un zoom digital de hasta 40× en fotografía.

En video mejora la compatibilidad con Dolby Vision HDR y graba hasta 4K a 120 FPS. Se estrena ProRes RAW para flujos de trabajo profesionales.

Fecha de lanzamiento y precios en México

Los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max llegan en tres acabados: plata, azul y naranja. El recubrimiento de Ceramic Shield 2 protege la pantalla y el cristal trasero. El aluminio mate mejora el agarre y mantiene un tacto premium.

Apple presentó la línea hoy 9 de septiembre y abrirá las preventas el día 12. Las tiendas físicas y en línea de Apple en México reciben los dispositivos a partir del 19 de septiembre de 2025.

El iPhone 17 Pro con 256 GB tiene un precio de lanzamiento de $28,499 MXN. Por otra parte el iPhone 17 Pro Max arranca en $30,999 MXN para la versión de 256 GB, con variantes de mayor almacenamiento que superan los $40,000 MXN.