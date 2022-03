Desde Twitter, el confiable analista Ming-Chi Kuo, publicó información relevante sobre lo que veremos el próximo 8 de marzo en el Apple Event, donde afirma que la compañía de Cupertino finalmente presentará el iPhone SE 3 o iPhone SE 2022.

Así mismo, Kuo menciona que el dichoso dispositivo no tendrá cambios estéticos, es decir, seguirá con su diseño anticuado y poco actualizado, aunque por dentro el hardware será bastante poderoso para considerarlo quizás el mejor teléfono de gama media que llegará al mercado.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar’22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE.

— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022