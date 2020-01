Apple estaría desarrollando un iPhone sin notch

Cuando Apple incluyó por vez al notch en su iPhone X, sin querer, inició una revolución en el diseño de los smartphones, que fue imitada por otros fabricantes y a la larga, se puede decir que igual ayudó con el concepto de crear los espacios dentro de la pantalla para las cámaras frontales. Ahora lo que busca es ya no usar ese diseño.

Las más recientes patentes que Apple ha metido, muestran que ya no emplearía más el notch, aunque como se sabe, una patente no asegura que se vaya a emplear de forma próxima o para nada, por lo que no se puede saber si en este 2020 algún dispositivo la integre.

La reciente “patente parcial”, muestra un nuevo dispositivo con una pantalla sin notch, según reporta LetsGoDigital. Tal vez Apple quiere ofrecer la experiencia de la pantalla completa, y meter dentro de la misma todos los sensores necesarios para el funcionamiento aunque no se vé dónde quedaría integrado el lector de huellas (tal vez dentro de la misma) y la cámara frontal.

El diseño sería cuadrado sin bordes redondos. Al ser una patente incompleta, queda claro que la parte inconclusa es en donde se aclararía lo que pasaría con los sensores mencionados.

Con información de Let’sGoDigital