Todo sobre el próximo evento de Apple en septiembre ¿Qué dispositivos verán la luz?

hace 1 hora

Apple ya calienta motores para su tradicional evento de septiembre, donde dará a conocer la esperada familia iPhone 17.

Aunque la compañía todavía no revela oficialmente la fecha, las filtraciones y el análisis de patrones previos nos permiten predecir el calendario más probable para el debut de los nuevos smartphones de Cupertino.

¿Cuándo será el evento de lanzamiento del iPhone 17?

Las fuentes más confiables y la tendencia histórica apuntan al martes 9 de septiembre como el día en que Apple presentará su próximo lineup de iPhone. Esta fecha sigue la costumbre de la compañía de realizar el evento la segunda semana de septiembre, privilegiando los martes.

Además, diversos reportes de medios estadounidenses y filtraciones de operadoras europeas coinciden en este día clave para la industria tech.

Modelos esperados para 2025

Este año, Apple apostará por cuatro modelos en su nueva generación:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air (que reemplaza al modelo Plus)
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max

La versión “Air” podría enfocarse en brindar un diseño más ligero y delgado, aunque aún no se revelan todas las características técnicas.

Como suele ocurrir, cada modelo ofrecerá diferentes opciones de almacenamiento y nuevos colores para atraer tanto a usuarios primerizos como a entusiastas.

Inicio de preventa y fechas clave

Si se cumple la agenda habitual de Apple, la preventa global del iPhone 17 comenzaría el viernes 12 de septiembre, solo tres días después del evento.

El lanzamiento a tiendas físicas y envíos de preventa arrancarían el viernes 19 de septiembre, primero en mercados como Estados Unidos, Europa, China y Japón, seguidos de América Latina en las semanas siguientes.

¿Cuándo se anunciará oficialmente el evento?

Apple suele enviar invitaciones electrónicas con siete a catorce días de antelación. Según el calendario de años anteriores, los anuncios oficiales podrían llegar entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre.

El evento de septiembre no solo será protagonizado por los iPhone. Se espera la presentación de nuevos Apple Watch (Series 11, Ultra 3 y SE 3), así como de la nueva generación de AirPods Pro.

La firma de Cupertino suele ser muy predecible, pero hay excepciones. En 2020, el evento se retrasó a octubre por causas extraordinarias. No obstante, todo indica que en 2025 la tradición sigue intacta y viviremos una renovación de hardware en la primera quincena de septiembre.

hace 1 hora

