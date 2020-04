Respalda los contenidos de tu iPhone gratis con Any Trans para iOS

Si regularmente siempre has sentido que te hace falta tiempo para respaldar los contenidos de tu iPhone, ahora es el momento, ya que por la cuarentena, al no salir de casa a veces uno busca qué hacer. Es la oportunidad ideal para usar gratis Any Trans para iOS.

Normalmente este programa tiene costo, pero debido a que el 31 de marzo se celebró el día mundial del respaldo, lanzaron una promoción en donde regalan por tres meses este servicio con tan solo entrar a la página del fabricante imobie.

Existen muchas opciones para respaldar datos en tu iPhone, pero Any Trans para iOS es de las mejores porque hace una copia de seguridad completa, de prácticamente todas las funciones, incluso las que no son respaldadas por el programa nativo de Apple. También se puede restaurar una copia de seguridad en iPhone con un clic o previsualizar la copia de seguridad y extraer solo los elementos necesarios. Todo de forma segura, usando un cable USB o Wi-Fi con seguridad SSL, y almacena copias de seguridad localmente en tu disco duro.

Si bien el programa está diseñado para respaldos y hacer copias de seguridad también sirve como un administrador de contenido, ya que permite:

Mover fácilmente fotos, música, videos, etc. del iPhone a la computadora y viceversa.

Transferir fotos, mensajes, contactos, historial de llamadas y más de un clic desde iPhone a iPhone, incluso Android a iPhone.

Eliminar todos los elementos no deseados, como fotos, aplicaciones, contactos, etc. a granel, de manera más rápida y conveniente.

Transferir música, videos, desde la biblioteca de iTunes a su iPhone sin borrar los datos existentes. O reconstruir la biblioteca de iTunes dañada con 1 clic exportando todo desde el iPhone.

Esto no es todo, porque este programa integra otras útiles funciones como lo son:

Descargar video o audio en línea de más de 1000 sitios web para iPhone, iPad y computadora GRATIS.

Crear Tonos

Administrar Apps. Así se puede instalar, actualizar y eliminar sus aplicaciones de iPhone de forma masiva desde una única interfaz y hacer una copia de seguridad de todas sus aplicaciones de iPhone para una instalación rápida.

Pasos para obtener la versión completa gratuita de AnyTrans

Descargar AnyTrans desde esta página.

Instala AnyTrans para activar la versión completa de 90 días, activándola antes del 30 de abril.

Disfruta AnyTrans gratis.

Dentro de poco se va a lanzar una nueva versión que incluye pasar datos de WhatsApp de Android a iPhone, así que estate pendiente.