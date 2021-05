El nuevo iPad Pro M1 es la creación más ambiciosa de Apple en el segmento de las tabletas. Te contamos cuáles son algunos de los potenciales usos que puedes disfrutar con este dispositivo. A finales del mes pasado, Apple anunció que lanzaría el iPad Pro más potente y avanzado de la historia. El nuevo iPad, que contiene el revolucionario chip M1 fabricado por la propia compañía, ya está disponible para reservarse, enviándose en pocos días. Con este terminal, la firma da un golpe sobre la mesa en lo que a poder computacional en una tablet se refiere, elevando sus competencias a niveles nunca antes vistos en un terminal de este tipo.

iPad Pro M1: la tablet que lo cambia todo

Atrás quedaron los días de las pesadas y simples tablets de Apple, que eran solo versiones simplificadas del iPhone pero sin la capacidad de realizar llamadas. El último iPad es una maravilla para la vista y es una computadora personal, un dispositivo para el juego y una máquina de creación de contenido, todo en uno.

Características del iPad Pro 2021:

Pantalla Liquid Retina XDR de 11 o 12,9 pulgadas

Puerto USB-C/Thunderbolt

Cámara frontal gran angular

Hasta 2 TB de almacenamiento de alta velocidad

Sistema de audio de cuatro bocinas

Cámaras profesionales con escáner LiDAR

Aluminio 100% reciclado

Conexión 5G opcional

Magic Keyboard con Apple Pencil opcional

Pero el nuevo iPad Pro es mucho más que una lista de especificaciones. Esta supercomputadora tiene más variedad de aplicaciones dentro del uso diario que nunca antes. Te contamos cuáles son algunas de ellas.

Ver y consumir contenido

No hay nada mejor que sentarse en el sofá y navegar por la web o ver Netflix y con la pantalla Liquid Retina XDR de 12,9 pulgadas del iPad Pro. El nuevo panel marca un antes y un después en esta línea de terminales, con más de 10,000 LED independientes que alcanzan hasta 1000 nits de brillo, 1600 nits de brillo máximo y una relación de contraste de 1 millón a 1.

Para aquellos menos centrados en la materia, esto significa que es ideal para prácticamente cualquier cosa. Si te gusta ver películas, Netflix carga más rápido y se ve mejor; si te gusta consultar los noticiarios en línea, las imágenes serán más nítidas y los textos más claros de leer. El nuevo iPad Pro M1 también es perfecto para la transmisión de deportes en vivo y, por ejemplo, emplazar nuestras apuestas deportivas al mismo tiempo en las casas que ofrecen esta opción, las cuales exigen actualizaciones constantes en tiempo real y calidad de imagen de alta definición, lo que conlleva un evidente esfuerzo computacional.

En países como México, donde millones de personas apuestan regularmente desde sus celulares y tablets, el nuevo iPad –aunque pueda ser algo costoso– es el compañero perfecto para acceder a algunos de los mejores bonos de apuestas deportivas del momento desde cualquier lugar en el que uno se encuentre (¡siempre que se cuente con conexión a internet!).

Trabajar desde casa

El nuevo iPad Pro incluye el nuevo chip M1 de Apple, una CPU de 8 núcleos que no es otro que el chip de silicio de bajo consumo más rápido del mundo. Esto significa que tu iPad tendrá más almacenamiento de alta velocidad (hasta 2 TB), podrá manejar una mayor carga de trabajo y hacer todo lo que la mayoría de las computadoras personales pueden hacer, pero más rápido.

Junto con Magic Keyboard o Apple Pencil, el iPad Pro es la estación de trabajo portátil definitiva para gerentes empresariales, estudiantes, escritores independientes o profesionales de otros campos. No tendrá problemas para manejar las exigencias de las suites de Adobe o Microsoft y, gracias al puerto Thunderbolt incorporado, podrás conectar tu monitor o una segunda pantalla para expandir tu estación de trabajo si es necesario.

Creaciones audiovisuales

El iPad Pro cuenta con una nueva cámara frontal gran angular de 12MP y cámaras traseras profesionales con escáneres LiDAR. No solo es una buena herramienta para grabar videos en 4K y tomar fotos, sino que también podremos editarlos con toda la facilidad y rapidez. iMovie, Adobe Premiere o Lumafusion son algunos de los programas a los que tendremos acceso de manera cómoda desde este terminal. ¡Incluso podremos hacer nuestras propias mezclas de DJ!

No se requiere hardware adicional y, aunque puede que no sea Logic Pro, con el reconocido GarageBand de Apple tendremos acceso a una amplia biblioteca de sonidos, instrumentos táctiles, mezcla de loops en vivo y todo lo que necesita para comenzar a crear su propia obra maestra musical.

Jugar en todo momento

Por supuesto, podrás descargar también Candy Crush, Coin Master o cualquier otra aplicación para celulares y tablets. Sin embargo, es en los títulos en los que se demanda potencia de verdad, que requieren jugar en la nube o hacer uso de realidad virtual, donde el iPad brilla de manera especial. El iPad Pro M1 admite controles inalámbricos de XBOX, PlayStation y MFi que se pueden usar con Apple Arcade, por ejemplo, así como en otros dispositivos de la firma de la manzana.

Crea diseños y gráficos

La combinación de todas las mejores características del iPad, con su pantalla ultra nítida y su potente chip M1, lo convierte en una de las mejores opciones para artistas y diseñadores gráficos que buscan una estación de trabajo en movilidad. El iPad Pro es una alternativa más elegante y móvil para personas que viven en lo digital y que dependen de las computadoras en el día a día, disponiendo al mismo tiempo de compatibilidad para aplicaciones profesionales de diseñadores de Adobe como Photoshop, Illustrator, Sketch y Draw, así como una gran cantidad de otros programas.

Aún no lo hemos mencionado, pero la capacidad del iPad Pro M1 para conectarse a las redes 5G es también uno de los aspectos que definitivamente hay que considerar en vistas al futuro, incluso si este tipo de conexiones no están implementadas ampliamente en México en la actualidad. No hay mucho que el nuevo iPad Pro no pueda hacer, en definitiva, incluyendo entre sus potenciales tareas muchas más de las mencionadas en el listado anterior. Ya sea que estés buscando una nueva compu o una alternativa a modelos tradicionales, el nuevo iPad M1 está destinado a cambiar para siempre las reglas del juego.