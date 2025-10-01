Apple mejora soportes MagSafe para evitar marcas en el iPhone 17 Pro

Con el lanzamiento de los modelos iPhone 17 Pro, algunos usuarios que visitaron las Apple Stores notaron algo fuera de lo común, en los dispositivos de exhibición comenzaron a aparecer pequeñas rayaduras en la parte trasera y líneas sobre el vidrio.

Esta situación generó preocupación inmediata sobre la resistencia del teléfono, especialmente tratándose de un equipo promocionado como el más robusto y refinado fabricado por Apple hasta ahora.

Origen real de las marcas en los dispositivos de prueba

Aunque la presencia de estas marcas llamó la atención, la realidad detrás del problema es muy distinta. Las rayaduras no son indicativas del desempeño real ni de la durabilidad del iPhone 17 Pro en el uso cotidiano.

Más bien, son resultado del desgaste acumulado por el contacto constante con los soportes y accesorios usados para exhibir estos teléfonos en las tiendas.

Estos soportes, con el uso repetido, pueden causar daños superficiales visibles que podrían exagerar la percepción del problema inicial.

Ajustes en los accesorios para evitar daños

Apple respondió a este inconveniente implementando mejoras en sus stands de carga MagSafe destinados a las exhibiciones.

Ahora, incluyen anillos de silicona que funcionan como un amortiguador para evitar que los bordes metálicos del soporte entren en contacto directo con el cristal del dispositivo.

Este cambio tiene el objetivo de reducir significativamente las marcas por roce y mantener la apariencia intacta durante la experiencia de prueba en las tiendas.

Cambios en la limpieza y mantenimiento de las unidades demo

Además de la actualización en los soportes, Apple ha reforzado las indicaciones para la limpieza de las unidades de prueba.

El personal de Apple Store utiliza ahora una solución especial con un componente salino que ayuda a remover eficazmente los residuos dejados por los accesorios, manteniendo las superficies limpias y sin manchas.

Estas acciones pretenden preservar el aspecto impecable que los clientes esperan ver en los equipos exhibidos.

Impacto en la percepción del usuario y decisiones de compra

La apariencia inicial de los dispositivos juega un papel fundamental en la decisión de compra, sobre todo en un producto cuyo precio supera los mil dólares.

Apple asegura con estas medidas que los teléfonos de exhibición se mantengan lo más cerca posible al estado original.

Por otro lado, esta situación también influye en la percepción del valor del modelo, ya que el diseño en aluminio del iPhone 17 Pro puede motivar a algunos usuarios a conservar su dispositivo actual por más tiempo, en lugar de hacer la transición a la versión más reciente.

Fuente: X