iOS 18.6.2 ya disponible, corrige falla crítica de seguridad en iPhone y iPad

Apple lanzó la actualización iOS 18.6.2 para iPhone casi una semana después de la versión 18.6.1, que había reincorporado la función de monitoreo de oxígeno en sangre para Apple Watch en Estados Unidos.

Esta nueva actualización está disponible para iPhone XS y modelos posteriores, y se centra en corregir una vulnerabilidad de seguridad crítica todavía no detectada en versiones anteriores.

iOS 18.6.2 ¿Qué novedades trae?

La nota oficial de Apple para la actualización iOS 18.6.2 señala que esta versión incluye “importantes correcciones de seguridad” y recomienda su instalación a todos los usuarios. La descarga tiene un tamaño aproximado de 855MB.

Apple detalló que la actualización soluciona una vulnerabilidad conocida como CVE-2025-43300, la cual es un problema de acceso fuera de límites (“out-of-bounds”) que ocurría al procesar archivos maliciosos, lo que podía causar una corrupción de memoria en el dispositivo.

Detalles de la vulnerabilidad y su impacto

Esta falla de seguridad permitía que atacantes con conocimientos avanzados explotaran el sistema mediante un archivo malicioso para ejecutar código o causar daños.

Apple advirtió que, aunque el problema fue corregido con mejoras en el control de límites tras la actualización, existe evidencia de que se pudo haber utilizado esta vulnerabilidad en ataques dirigidos y sofisticados contra individuos específicos.

Por esta razón, Apple suele no divulgar problemas de seguridad hasta haber finalizado investigaciones y desarrollado parches, para proteger a los usuarios y evitar exposiciones mayores.

Con la salida de iOS 18.6.2, la compañía asegura haber investigado y mitigado eficazmente esta vulnerabilidad.

Compatibilidad y disponibilidad para iPhone y iPad

Además de iOS 18.6.2 para iPhone XS y modelos posteriores, Apple lanzó también la versión iPadOS 18.6.2 para iPad, con la misma corrección de seguridad.

Para instalar la actualización en iPhone o iPad, solo hay que seguir estos pasos sencillos: abrir la aplicación Configuración, ir a General, luego a Actualización de software y presionar en Instalar ahora.

Es recomendable tener suficiente batería o conectar el dispositivo a una fuente de energía y estar conectado a una red WiFi estable para acelerar la descarga e instalación.