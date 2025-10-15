M5 de Apple, tecnología, velocidad e IA en su chip más avanzado

El nuevo chip M5 de Apple trae algunas diferencias interesantes respecto al M4, y aunque la compañía ya lo presentó oficialmente, lo cierto es que hubo detalles que se filtraron antes de tiempo cuando el iPad Pro de 13 pulgadas apareció en un video de unboxing no autorizado.

Pero dejando eso de lado, lo importante es que el M5 representa un salto importante y no solo por los números que presume Apple, sino por lo que realmente puede hacer.

Evolución por dentro: sí, hay cambios

Aunque el M5 mantiene una configuración de diez núcleos en total —seis dedicados al rendimiento y cuatro a la eficiencia, lo mismo que el M4—, Apple asegura que estos núcleos han recibido mejoras internas.

Según ellos, la potencia multi-hilo crece hasta un 15% respecto a la generación anterior. No suena descabellado para quienes exigen que su equipo vaya rápido, incluso cuando hay varias apps abiertas al mismo tiempo.

Gráficos y potencia para gamers y creativos

En la parte gráfica, la historia se pone todavía más interesante. La GPU también tiene diez núcleos, pero ahora cada uno integra algo que Apple llama “Neural Accelerators”.

¿Qué significa todo esto? Pues que la capacidad de cálculo es hasta cuatro veces superior a la del M4, especialmente en tareas de inteligencia artificial.

Los juegos, el modelado 3D y la edición de video tendrán una mejora de hasta 30% en rendimiento… y eso, para quienes editan fotos o videos desde el iPad, sí que se nota.

Además, el nuevo M5 ya permite ray tracing acelerado por hardware —si usaste consolas de nueva generación, te sonará— y Apple asegura que las aplicaciones compatibles pueden correr hasta un 45% mejor. Imagínate ver reflejos y luces realistas en tiempo real desde una tablet.

Más memoria y mayor velocidad para el trabajo pesado

El M5 no solo corre más rápido, sino que puede manejar más datos simultáneamente. Ahora el ancho de banda de memoria alcanza los 153 GB/s, un incremento del 30% respecto a los 120 GB/s del M4.

¿En palabras menos técnicas? Abrir archivos enormes, editar video en 4K o usar varias apps a la vez no va a ser problema.

Inteligencia artificial en el centro del desarrollo

Aquí viene lo más llamativo: la inteligencia artificial. El M5 integra aceleradores neuronales en cada núcleo de CPU y GPU, junto con una Neural Engine de 16 núcleos súper eficiente.

Junto con el hardware, esto significa que Apple le está apostando fuerte a las funciones de IA en el dispositivo.

Por ejemplo, en el Apple Vision Pro, vas a poder transformar fotos planas en escenas espaciales o crear avatares digitales (Personas) de forma mucho más fluida. Las herramientas como Image Playground o la generación de imágenes con IA correrán más rápido y con menor consumo de energía.

¿Y los modelos M5 Pro y M5 Max?

Quizás te preguntes dónde quedaron los modelos M5 Pro y M5 Max. Apple aún no los anuncia, aunque hay pistas de que llegarán pronto; alguien descubrió pistas de estos chips en el código interno de macOS Tahoe.

Según el youtuber Vadim Yuryev, la razón del retraso podría estar en que ambos traerán un rediseño profundo, con los bloques de CPU y GPU separados para personalizar la potencia según lo que necesite cada usuario. Por ahora, solo queda esperar, pero atentos: en cuanto haya novedades, aquí en Pasión Móvil las comentaremos.

Fuente: Apple