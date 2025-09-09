iPhone 17, ahora los modelo base tienen pantalla ProMotion 120Hz

Apple presentó oficialmente el iPhone 17 durante su evento “Awe Dropping” celebrado este 9 de septiembre

Esta nueva generación representa el mayor salto cualitativo del modelo base en años, incorporando tecnologías que anteriormente permanecían exclusivas de los modelos Pro.

Tecnología ProMotion para todos

Por primera vez en la historia de la línea básica, el iPhone 17 incorpora la tecnología ProMotion con refresco adaptativo de 120 Hz.

Esta característica, que permaneció cinco años como exclusiva de los modelos Pro desde su introducción en 2021, ahora llega al modelo más accesible de la gama.

La pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas ofrece una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, permitiendo activar la función “Pantalla siempre activa” sin comprometer significativamente la autonomía.

La pantalla también cuenta con protección Ceramic Shield de segunda generación, tres veces más resistente que las versiones anteriores, y alcanza un brillo máximo de 3,000 nits.

Rendimiento impulsado por el chip A19

El corazón del iPhone 17 es el nuevo procesador A19, fabricado en proceso de 3 nanómetros. Apple asegura un incremento del 20% en rendimiento comparado con el iPhone 16 y un 80% respecto al iPhone 15.

Esta mejora se traduce en ocho horas adicionales de autonomía en reproducción de video, alcanzando hasta 50% de carga en media hora gracias a la carga rápida optimizada.

El chip A19 integra una GPU de cinco núcleos y está completamente optimizado para ejecutar Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de Apple. La memoria RAM se incrementa a 8 GB, proporcionando mayor fluidez en multitarea y aplicaciones exigentes.

Sistema fotográfico renovado con enfoque en selfies

El apartado fotográfico mantiene el sensor principal de 48 megapíxeles con apertura f/1.6, pero introduce mejoras significativas en otros componentes. El sensor ultra gran angular evoluciona de 12 a 48 megapíxeles, proporcionando mayor calidad en fotografías de paisajes y espacios amplios.

La novedad más llamativa reside en la cámara frontal, que incorpora un sensor cuadrado de 24 megapíxeles con tecnología Center Stage.

Esta configuración permite capturar selfies tanto en formato vertical como horizontal sin necesidad de girar el dispositivo, adaptándose a las tendencias actuales de contenido en redes sociales.

Disponibilidad y precios en México

Las preventas inician el 12 de septiembre de 2025, con disponibilidad en tiendas a partir del 19 de septiembre. Los precios para México sitúan el iPhone 17 base desde $19,999 pesos.

La distribución incluye Apple Store México, distribuidores autorizados como iShop, Mixup, Liverpool y Sears, además de plataformas en línea como Amazon México y MercadoLibre. Apple y sus socios ofrecerán opciones de financiamiento y promociones especiales durante el lanzamiento.