AirPods Pro 3 de Apple integrarán sensor de frecuencia cardíaca y temperatura

Apple está por lanzar su nueva generación de AirPods Pro 3, con innovaciones importantes en sensores de salud, aunque no todo estará disponible desde el día uno.

Sensores de frecuencia cardíaca y temperatura

Después de muchos rumores, se confirma que los AirPods Pro 3 contarán con un sensor de frecuencia cardíaca integrado, similar al que ya tienen los Powerbeats Pro 2.

Esto permitirá a los usuarios monitorear su ritmo cardiaco durante entrenamientos sin necesidad de un reloj inteligente.

Además, Apple incorporará un nuevo sensor de temperatura de piel, cuya función específica aún no está totalmente clara. Podría usarse para el seguimiento del ciclo femenino, parecido a lo que hace el Apple Watch Series 10, o tener otros usos relacionados con la salud.

Funcionalidad de traducción en vivo llegará después

Una de las funciones más esperadas es la traducción en vivo, que permite la traducción en tiempo real durante videollamadas o conversaciones presenciales, una capacidad que Apple introdujo en iOS 26.

Sin embargo, esta función no estará lista para el lanzamiento inicial de los AirPods Pro 3 y se añadirá con una actualización de software después de su presentación.

La integración de esta tecnología junto con los nuevos auriculares promete facilitar la comunicación sin barreras de idioma, aunque aún no se ha confirmado si estará también disponible para los AirPods Pro 2 o será exclusiva de los AirPods Pro 3.

Conociendo los antecedentes de la marca, es muy probable que la función de traducción sea exclusiva del nuevo modelo.

