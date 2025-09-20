Apple iOS

¿Problemas de calidad en el iPhone 17 y Air? Usuarios denuncian rayones con uso mínimo

hace 8 horas

El nuevo iPhone 17 ya está en el centro de la conversación en China y otras partes del mundo, pero no por sus innovaciones, sino por un tema que podría preocupar a quienes buscan un teléfono resistente.

A pesar de la fuerte campaña de Apple resaltando la durabilidad de sus nuevos acabados, múltiples reportes y reacciones de usuarios señalan que los modelos iPhone 17 Pro en color azul y el iPhone Air en negro muestran rayones y marcas superficiales a pocas horas de uso.

Detalles de los primeros reportes

Miles de consumidores en China no tardaron en compartir imágenes de sus iPhone 17 con rayones en redes sociales como Weibo.

Tanto compradores como periodistas han reportado microdaños en los Pro y Pro Max de color azul profundo y en el Air negro, lo que ha generado dudas sobre los estándares de calidad del nuevo diseño.

El problema parece estar en el regreso de Apple al aluminio anodizado, el mismo material que causó controversias en modelos previos como el iPhone 5 y el iPhone 7 negro brillante.

Aunque Apple promocionó un acabado reforzado, el color azul oscuro —así como el negro en el Air— resulta particularmente propenso a mostrar rayones, una tendencia ya detectada en generaciones anteriores.

Reacción de consumidores y viralidad en China

La magnitud de la reacción en China ha sido notable, superando los 40 millones de visualizaciones bajo la etiqueta de rayones del nuevo iPhone en Weibo en cuestión de horas.

Usuarios han expresado directamente su decepción, una señal delicada para Apple, ya que China es uno de sus mercados más grandes y estratégicos.

Comparación con otros lanzamientos polémicos

No es la primera vez que Apple enfrenta críticas por defectos físicos. Modelos anteriores también vivieron episodios de insatisfacción pública, como el “bendgate” del iPhone 6 o los problemas del acabado en el iPhone 7 negro brillante.

En estos casos, la marca ha optado por recomendar el uso de fundas y protectores como solución temporal, aunque la comunidad espera una respuesta oficial más sólida esta vez.

La controversia llega en un momento clave, pues Apple depende de este rediseño para mantener la demanda mientras sus próximas apuestas de inteligencia artificial aún no llegan a sus dispositivos.

Fuente: MacRumors

Etiquetas
hace 8 horas

Artículos relacionados

iOS 26, entre animaciones llamativas y críticas por lentitud

hace 1 día

iOS 26 disponible, estas son las novedades más esperadas y los iPhone compatibles

hace 6 días

iPhone 17 conquista China con 5 millones de reservas para una sola tienda de e-commerce

hace 1 semana

AirPods Pro 3 llegan con chip H3, sensores de salud y traducción en tiempo real

hace 2 semanas
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web