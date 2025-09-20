¿Problemas de calidad en el iPhone 17 y Air? Usuarios denuncian rayones con uso mínimo

El nuevo iPhone 17 ya está en el centro de la conversación en China y otras partes del mundo, pero no por sus innovaciones, sino por un tema que podría preocupar a quienes buscan un teléfono resistente.

A pesar de la fuerte campaña de Apple resaltando la durabilidad de sus nuevos acabados, múltiples reportes y reacciones de usuarios señalan que los modelos iPhone 17 Pro en color azul y el iPhone Air en negro muestran rayones y marcas superficiales a pocas horas de uso.

Detalles de los primeros reportes

Miles de consumidores en China no tardaron en compartir imágenes de sus iPhone 17 con rayones en redes sociales como Weibo.

Tanto compradores como periodistas han reportado microdaños en los Pro y Pro Max de color azul profundo y en el Air negro, lo que ha generado dudas sobre los estándares de calidad del nuevo diseño.

El problema parece estar en el regreso de Apple al aluminio anodizado, el mismo material que causó controversias en modelos previos como el iPhone 5 y el iPhone 7 negro brillante.

Aunque Apple promocionó un acabado reforzado, el color azul oscuro —así como el negro en el Air— resulta particularmente propenso a mostrar rayones, una tendencia ya detectada en generaciones anteriores.

Reacción de consumidores y viralidad en China

La magnitud de la reacción en China ha sido notable, superando los 40 millones de visualizaciones bajo la etiqueta de rayones del nuevo iPhone en Weibo en cuestión de horas.

Usuarios han expresado directamente su decepción, una señal delicada para Apple, ya que China es uno de sus mercados más grandes y estratégicos.

Comparación con otros lanzamientos polémicos

No es la primera vez que Apple enfrenta críticas por defectos físicos. Modelos anteriores también vivieron episodios de insatisfacción pública, como el “bendgate” del iPhone 6 o los problemas del acabado en el iPhone 7 negro brillante.

En estos casos, la marca ha optado por recomendar el uso de fundas y protectores como solución temporal, aunque la comunidad espera una respuesta oficial más sólida esta vez.

La controversia llega en un momento clave, pues Apple depende de este rediseño para mantener la demanda mientras sus próximas apuestas de inteligencia artificial aún no llegan a sus dispositivos.

