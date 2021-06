Giulio Zompetti compartió una imagen de un prototipo del Apple Watch Series 3 en donde se aprecia que el reloj inteligente cuenta con un Smart Connector que permitiría la monitorización de presión arterial.

Se dice que este reloj viene con un puerto oculto, que Apple usa internamente para diagnósticos y otras pruebas internas. Sin embargo, este prototipo mostrado por el filtrador también tiene dos conectores misteriosos que no están ocultos, y son bastante similares al Smart Connector del iPad, pero un tamaño más pequeño.

Apple might have experimented on some “smart bands” in earlier revisions of Apple Watch S3.

On this prototype unit, two unusual pads are exposed to the band, as a sort of “Smart Connector” we’ve already seen on iPads.#AppleCollection #AppleWatch pic.twitter.com/uVFZHuvuAe

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) June 24, 2021