Hay varios informes de un problema en la autonomía de la batería de los nuevos audífonos AirPods Max. Varios usuarios han expresado los errores a través de los foros oficiales, pero también en otras plataformas como Reddit, en donde varios usuarios concuerdan con los mismos errores en sus audífonos de la marca de la manzana.

Están informando que la batería de los AirPods Max se descarga de 100 por ciento a 1 por ciento durante la noche, incluso cuando se deja dentro de la caja oficial. Otros usuarios están reportando que la fuga de energía deja los audífonos con un 0 por ciento, por lo que esto ya es un problema mayor de lo que se esperaba.

Varios reportes afirman que el problema pueda deberse con la introducción de la última actualización de firmware lanzada el 18 de diciembre, ya que la mayoría de los informes son posteriores a esa fecha.

El error no parece ocurrir cuando los auriculares se utilizan solo con un iPhone, pero si cuando se utiliza con el Apple TV o dispositivos de terceros. Por el momento no parece haber una solución al respecto, pero se dice que con forzar el reinicio de los AirPods Max soluciona el problema momentáneamente. Apple no ha declarado nada al respecto, pero probablemente lance una actualización para solucionar la falla en el rendimiento de la batería.

Con información de Apple