iPhones son usados siempre por los héroes en películas

Director de la película dice que Apple no permite que sean usados por villanos

No es extraño ver películas en donde aparecen diferentes modelos de smartphones. En este caso en Knives Out aparece un iPhone y según su director Rian Johnson no puede ser usado por los villanos.

Al menos esa es la condición que pidió la empresa para que sea usada en la película, tal como se menciona en el siguiente video, en donde indica que Apple les permite usar el iPhone en películas pero no por los chicos malos, en películas de suspenso o misterio.

Esta es una forma de controlar la reputación de la marca y sus productos si bien se sabe en la vida real no hay un estudio que muestre cual es el sistema operativo o modelo de smartphone que sea más usado por delincuentes, aunque los roban por igual y también son conocidos los casos que son usados para cometer delitos, por la difusión que se les hace al no poder tener acceso las autoridades a la información de los mismos.

Con información de Phone Arena