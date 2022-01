Cuando Apple liberó iOS 15, dijo que la actualización no sería obligatoria para las personas que no querían dar el salto y preferían quedarse en iOS 14. Todos los iPhone con esta versión del sistema seguirían funcionando normalmente, pero con la única condición de que ya no recibirían actualizaciones de seguridad.

Y eso es precisamente lo que ha sucedido, Apple ha dejado de lanzar actualizaciones de seguridad para todos los dispositivos de la marca que actualmente estén corriendo iOS 14. La solución está en que actualices lo más pronto posible a la última versión iOS 15 para que tu equipo no sea vulnerable a amenazas y problemas de seguridad.

Desde 9to5Mac informan que la actualización de iOS 14.8.1 ha dejado de recibir actualizaciones de seguridad, lo que confirma que la última versión que lo está haciendo es precisamente iOS 15. Cualquiera que quiera las últimas versiones de seguridad deberá aceptar la nueva versión del sistema operativo.

Apple alienta a los usuarios que aún tengan un iPhone o iPod Touch con iOS 14 a actualizar a iOS 15, siempre y cuando su equipo sea compatible, esto si quieres estar protegido de cualquier eventualidad en un fallo de seguridad, pues tu equipo estará expuesto a ataques que podrían comprometer tus datos personales.

Vía: 9to5Mac