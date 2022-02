Apple acaba de actualizar su lista de dispositivos ‘vintage’ con la adición de un nuevo modelo que se lanzó oficialmente en 2014, se trata del iPhone 6 Plus. Este modelo acaba de declararse como obsoleto, lo que genera nostalgia a los millones de usuarios que en su momento se hicieron de este dispositivo.

Es importante mencionar que Apple declara como obsoleto a un teléfono que se comercializó por última vez hace más de 5 años y menos de 7 años, es por eso por lo que la versión Plus del iPhone 6 queda para la historia.

Esto significa que el iPhone 6 Plus ya no recibirá ningún tipo de actualización incluyendo parches de seguridad, por lo que ya no es seguro usarlo. Así mismo, la compañía dejará de ofrecer servicio de reparación, aunque el servicio técnico aplica para hasta septiembre de 2023, después de esta fecha la marca dejará de ofrecer permanentemente reparaciones en este equipo y el servicio técnico de terceros ya no podrán adquirir piezas de repuesto.

Este teléfono se lanzó en 2014, y es junto al iPhone 6 el teléfono más vendido en la historia de Apple. Su pantalla es de 5.5 pulgadas, fue el primer teléfono en admitir Apple Pay, un chip A8 y un sistema de cámaras mejorado.

A partir de ahora, el iPhone 6 Plus entra al catálogo de productos ‘vintage’, por lo que ahora es un equipo clásico que únicamente quedará en el recuerdo como uno de los mejores equipos de la marca de Cupertino.