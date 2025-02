Tim Cook revela fecha de lanzamiento de un nuevo producto Apple ¿Será el iPhone SE 4?

Tras días de especulaciones sobre el lanzamiento de la nueva generación del iPhone SE, parece que ya hay una fecha oficial. Tim Cook, CEO de Apple, anunció este jueves a través de una publicación en X que la compañía presentará un nuevo producto el próximo 19 de febrero. En su mensaje, Cook mencionó:

Aunque no reveló detalles específicos, el breve clip promocional de siete segundos mostró un logo de Apple metálico rodeado por un anillo luminoso, lo que generó aún más expectativa.

A pesar del anuncio, no se ha confirmado a qué segmento de la familia Apple pertenecerá este nuevo dispositivo. La compañía cuenta con una amplia gama de productos, desde MacBooks, iPad hasta iPhone y más. Tras el teaser, las acciones de Apple experimentaron un aumento del 2%, según informes.

Get ready to meet the newest member of the family.

