La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se actualizó esta semana con un cambio que afectará a algunos usuarios que todavía tienen teléfonos antiguos. La última versión de la aplicación ha eliminado permanentemente la compatibilidad con dispositivos iOS 9, lo que significa que dejará de funcionar en el iPhone 4s.

De acuerdo con un artículo de soporte publicado en el sitio web oficial de WhatsApp, a partir de la versión 2.21.50 de WhatsApp para iPhone, la aplicación requiere forzosamente iOS 10 o versiones posteriores para funcionar correctamente. En este caso, el iPhone 4s no cumple con dichos requisitos, por lo que ya no será compatible con la app y los usuarios ya no podrán hacer uso de los servicios como enviar o recibir mensajes.

WhatsApp Messenger for iOS 2.21.50 is available now on the App Store.

• It drops the iOS 9 support.

• The new archive is not available yet. https://t.co/cFKMpctZRH

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 15, 2021