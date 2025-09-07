Así será la nueva Siri con IA y motor de búsqueda impulsado por Google

Apple planea revolucionar Siri con una nueva herramienta de búsqueda web impulsada por inteligencia artificial (IA) que será parte de una actualización mayor esperada para marzo de 2026 con iOS 26.4.

El sistema, denominado internamente “World Knowledge Answers”, está diseñado para transformar la forma en que Siri responde a las consultas, ofreciendo respuestas conversacionales que integran texto, imágenes, videos y puntos locales de interés.

Evolución de Siri y el objetivo de Apple

Actualmente, Siri y Spotlight ya pueden realizar búsquedas básicas en internet, pero esta nueva tecnología apunta a resolver preguntas más complejas mediante un sistema de tres componentes principales:

Un planificador que analiza la consulta,

Un motor de búsqueda AI que extrae información relevante

Resumidor que convertirá esa información en respuestas concisas y conversacionales

Apple desea que Siri deje de ser un simple intermediario que dirige a enlaces externos y se convierta en una fuente directa y confiable de conocimiento, con capacidades mejoradas también para interactuar con datos personales y contenido en pantalla.

Colaboración con Google y otros socios

Aunque Apple desarrollará la mayor parte del sistema usando sus propios modelos de IA (Foundation Models), la compañía ha firmado un acuerdo reciente para probar un modelo personalizado de Google que se ejecutará en los servidores privados de Apple para la función de resumen.

También se evalúa la posible participación de Anthropic para el componente planificador, aunque las negociaciones iniciales con esta última empresa fueron complicadas por costos elevados.

La estrategia refleja un enfoque híbrido que combina tecnología interna con colaboraciones externas para asegurar lo mejor en rendimiento y privacidad.

Integración y expansión futura

Se espera que esta nueva experiencia de búsqueda con IA se integre inicialmente en Siri, pero Apple planea extenderla a otros servicios clave como el navegador Safari y la búsqueda Spotlight en iOS.

Esto abrirá múltiples puntos de acceso a búsquedas avanzadas y respuestas sintéticas en dispositivos Apple, con resultados más atractivos al integrar diferentes formatos de medios junto con la información textual.

La actualización promete mejorar no solo las consultas generales, sino también la interacción y personalización en los dispositivos, haciendo a Siri más útil y proactivo en el ecosistema Apple.

Fuente: Bloomberg