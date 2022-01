Hace unos días se confirmaba la muerte de los teléfonos BlackBerry con BlackBerry OS, los cuales apuntaban a varios modelos. Sin embargo, equipos como el Key2 o Key2 LE aún siguen en el mercado, ya que cuentan con Android como sistema operativo.

Si pensábamos que la icónica empresa canadiense estaba muerta, estábamos equivocados, pues Onward Mobility, a través de un comunicado, ha confirmado que están trabajando en un nuevo teléfono de la serie Key que se lanzará en algún momento de este año, pero por ahora no hay muchos detalles al respecto.

La empresa reveló por qué no lanzaron nuevos teléfonos BlackBerry, ya que anduvieron desaparecidos y no teníamos noticias de la marca, pero ahora sabemos que la firma no actualizó su biblioteca de móviles por culpa de la pandemia.

La situación en el mundo causó varios retrasos que impidieron a Onward Mobility lanzar nuevos equipos, pero han confirmado que este mismo mes anunciarán sus futuros proyectos, y entre ese futuro hay un nuevo smartphone 5G con teclado físico para empresas, por lo que es probable que sea una nueva versión que continuará la serie Key, Key2 y Key2 LE, ¿Key3?

Pronto tendremos más noticias de BlackBerry y su futuro en el mercado de los teléfonos inteligentes, pero es casi un hecho que la compañía sigue más viva que nunca, aunque ahora solo se enfocarán en el sector empresarial.

Fuente: OnwardMobility