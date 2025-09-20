Zinwa prepara kits para revivir el BlackBerry Passport con Android 13

En tiempos donde los smartphones evolucionan rápidamente, algunos modelos emblemáticos vuelven a cobrar vida de formas sorprendentes. La firma Zinwa Technologies comenzó a actualizar los antiguos BlackBerry Classic, adaptándolos con hardware moderno para ejecutar Android 13.

Ahora, el siguiente objetivo de esta iniciativa es nada menos que el BlackBerry Passport, otro ícono de la era BlackBerry que planea revivir con tecnología actual.

Renovación de celulares emblemáticos

Zinwa Technologies inició la actualización del BlackBerry Classic instalando nuevos componentes que incluyen un procesador MediaTek Helio G99, mejores cámaras, un puerto USB-C y batería con mayor capacidad.

Estos teléfonos, que originalmente usaban un sistema operativo propio de BlackBerry, ahora pueden funcionar con Android 13, ampliando sus posibilidades y haciendo que dispositivos con más de diez años de antigüedad puedan seguir siendo útiles.

Ya con la producción en marcha del BlackBerry Classic modificado, Zinwa puso su mirada en otro modelo popular entre los fans de la marca: el BlackBerry Passport. El plan es ofrecer kits para que los entusiastas puedan actualizar sus propios dispositivos.

Kits para el BlackBerry Passport: características y limitaciones

Los kits para revivir el BlackBerry Passport, bajo el nombre código P26, serán solo para la primera generación de este modelo y no incluirán soporte para la edición Silver, debido a su limitada disponibilidad.

A diferencia del BlackBerry Classic, la compañía no ofrecerá unidades ya ensambladas para este equipo, por la escasez de dispositivos disponibles.

Aunque el momento de su lanzamiento se prevé para 2026, aún se desconocen fechas exactas porque el desarrollo y las pruebas del hardware siguen en curso. Por ahora, el equipo ha logrado adaptar el teclado y la pantalla, pero otros componentes requieren más trabajo.

Alternativas para quienes no quieran esperar

Para los más impacientes, en comunidades como Reddit existen guías con instrucciones para actualizar el BlackBerry Passport de forma casera, usando componentes modernos y rutas técnicas que incluyen soldadura y un manejo avanzado de electrónica.

Este proceso, aunque interesante, no es para cualquiera dado el nivel de dificultad que implica.

Con esta renovación de dispositivos, Zinwa Technologies abre una puerta para que equipos clásicos continúen funcionando con sistemas operativos actuales, beneficiando a quienes valoran la experiencia del teclado físico y un diseño peculiar que no se ve en la mayoría de smartphones actuales.

