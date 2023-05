Los relojes con Wear OS 4 traen lo mejor de los móviles Android: así es cómo se ve Material You en los smartwatches. Este nuevo sistema operativo estrena un lenguaje de diseño que ha estado presente en los dispositivos móviles Android desde 2021. Sin embargo, por el momento, solo se puede activar “forzadamente”.

Una actualización de lenguaje de diseño

El lenguaje de diseño revolucionario de Google, conocido como Material You, hizo su debut con Android 12, se mejoró en Android 13 y continúa presente en Android 14.

Su objetivo principal es infundir una esencia común en cada aspecto del sistema, asegurándose de que los colores, sombreados y estilos de los botones y menús estén en armonía. Ahora, este lenguaje de diseño llegará a los relojes equipados con Wear OS 4.

Durante la reciente conferencia Google I/O 2023, se reveló que la próxima versión del sistema operativo para relojes inteligentes de Google se lanzará este mismo año, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta.

Entre las nuevas características, ahora sabemos que Material You estará disponible en las opciones de personalización, brindando una experiencia visualmente impresionante a los usuarios.

Hasta el momento, no se tiene información completa sobre todas las novedades que llegarán a los smartwatches con Wear OS 4, aparte de algunas características específicas, como la emocionante posibilidad de realizar copias de seguridad. Sin embargo, el tema de Material You es una novedad no oficial.

Esta funcionalidad se considera extraoficial debido a que, al menos por ahora, parece ser necesario forzar la activación de esta explosión de personalización en los relojes con Wear OS. Según informa 9to5Google, han tenido que habilitar manualmente la opción para activar el modo temático del sistema.

Interfaz parecida a dispositivos móviles

Una vez activado, podremos apreciar similitudes con la apariencia que vemos en los dispositivos móviles. El sistema permite una combinación de colores coherente en prácticamente todos los elementos, desde las esferas del reloj hasta el centro de control, pasando por los menús de ajustes.

Se ha informado que, al igual que en los móviles, los desarrolladores tendrán la opción de habilitar iconos temáticos para las aplicaciones disponibles en Google Play. De esta manera, los iconos que encontremos en el menú de aplicaciones serán consistentes en forma y color con los demás elementos del sistema.

Por el momento, no se dispone de más información sobre este tema ni se sabe si en la versión oficial de Wear OS 4 estará habilitado de manera más sencilla.

Sin embargo, es de esperar que así sea, ya que implicaría una importante alianza estética entre los dispositivos móviles y los relojes, algo que no se ha logrado completamente en las últimas versiones, incluso después de abandonar el nombre de Android Wear en favor de Wear OS.