Con este sencillo truco podrás activar Copilot en Windows 11

La Inteligencia Artificial experimenta un vertiginoso avance, evidenciado no solo por la amplia popularidad de herramientas como ChatGPT, sino también por la reciente introducción de Windows Copilot por parte de Microsoft el 26 de septiembre de 2023.

La larga espera por Copilot

Cabe destacar que esta función ha sido objeto de anticipación desde su anuncio, marcando así un hito en el constante progreso de la inteligencia artificial.

Vale la pena destacar que Windows Copilot se presenta como una herramienta sumamente completa, poseyendo un potencial que podría superar las expectativas que en su momento se depositaron en Cortana.

Para aquellos usuarios que cuenten con Windows 11, la posibilidad de aprovechar esta herramienta ya está disponible. En las líneas siguientes, te proporcionaremos una guía detallada sobre cómo comenzar a disfrutar de sus funciones.

Incorporación de nuevas funciones

Actualmente, Windows Copilot es una funcionalidad diseñada específicamente para Windows 11, por lo que es imprescindible que realices la actualización a esta versión del sistema operativo de Microsoft para acceder a sus beneficios y a otras funciones que se irán incorporando con el tiempo.

El anuncio de Windows Copilot se realizó hace algún tiempo y, después de un prolongado período de especulación, finalmente está a disposición de los usuarios.

Es importante destacar que no es necesario formar parte del “Windows Insider Program” para disfrutar de esta característica, ya que se incluye en la actualización “23H2 Moment 4” del sistema operativo, que también incorpora otras 149 funciones.

Al actualizar tendrás disponible Windows Copilot

Una vez hayas completado la instalación de la actualización 23H2 Moment 4 en tu sistema Windows 11, obtendrás acceso inmediato a Windows Copilot, el cual estará anclado como un acceso directo en la barra de tareas.

A partir de este punto, simplemente haz clic en él para poner en marcha este nuevo asistente impulsado por inteligencia artificial. Sin embargo, es importante señalar que en Europa, la disponibilidad de Copilot ha experimentado un retraso debido a la implementación de la Ley DMA de la Unión Europea.

No obstante, Microsoft ha confirmado estar trabajando activamente en la resolución de este asunto para garantizar que esta funcionalidad esté disponible para todos los usuarios en la región.

Alternativa para activar Copilot

Si has instalado la versión 23H2 de Windows 11 pero te encuentras en España u otro país de la Unión Europea y deseas explorar esta función, deberás utilizar la combinación de teclas WINDOWS + R, lo que abrirá el menú Ejecutar.

En ese espacio, deberás insertar el siguiente comando “microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar”, sin comillas, y luego presionar Enter.

Este procedimiento activará Windows Copilot de manera no oficial; no obstante, es importante tener en cuenta que esta activación no es permanente. Tendrás que repetir el proceso cada vez que desees iniciar la función, y algunas de sus características podrían no estar disponibles en esta modalidad no oficial.