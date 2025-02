El fin de Windows 10, millones de PC quedarán sin actualizaciones de seguridad

Más de 800 millones de usuarios de Microsoft se preparan para un cambio significativo, ya que la compañía pondrá fin a las actualizaciones de seguridad críticas para Windows 10 en octubre de este año.

Este anuncio ha generado preocupación entre los usuarios, especialmente aquellos que aún no han migrado a Windows 11, el sistema operativo más reciente de la empresa. A pesar de los esfuerzos de Microsoft durante años, la mayoría de los usuarios de Windows 10 no han realizado el salto a la nueva versión.

Dos grupos de usuarios: los que no quieren y los que no pueden actualizar

La base de usuarios de Windows 10 se divide en dos grupos principales: aquellos que no quieren actualizar y aquellos que no pueden hacerlo. Para el primer grupo, Microsoft ofrece una actualización gratuita a un sistema operativo más seguro y con más funciones. Sin embargo, esta oferta no ha sido suficiente para convencer a la mayoría.

Por otro lado, el segundo grupo enfrenta un desafío mayor: sus equipos no cumplen con los requisitos mínimos de hardware para ejecutar Windows 11, lo que obliga a Microsoft a recomendar la compra de una nueva PC, preferiblemente un modelo Copilot PC con capacidades de inteligencia artificial.

Soporte extendido: una solución temporal para algunos usuarios

Los 800 millones de usuarios tienen la opción de extender el soporte de seguridad por un año adicional, o incluso más si forman parte de una cuenta empresarial o educativa.

Recientemente, Microsoft ha comenzado a publicar información más detallada sobre los precios y las opciones de compra para este soporte extendido. Aunque se espera que la mayoría de los usuarios con equipos compatibles migren a Windows 11, alrededor de 400 millones de usuarios enfrentan una decisión más complicada.

Este grupo, que probablemente no esté dispuesto a pagar por el soporte extendido, corre el riesgo de quedarse sin actualizaciones de seguridad.

Microsoft elimina solución alternativa para equipos no compatibles

La compañía ha eliminado silenciosamente la opción de omitir los requisitos de CPU y TPM para instalar Windows 11 en equipos no compatibles. Anteriormente, la compañía ofrecía una solución alternativa que permitía a los usuarios saltarse estas restricciones mediante una modificación en el registro del sistema.

Pero este método ya no está disponible, ya que Microsoft ha editado el documento de soporte que contenía esta información.

Esta decisión refleja la postura de Microsoft: la compañía no recomienda instalar Windows 11 en dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos. Aunque la solución alternativa requería cierto conocimiento técnico, permitía a los usuarios omitir la verificación de TPM y actualizar a Windows 11.

Además, Microsoft advierte que esta práctica podría generar problemas graves, como la pérdida de soporte para hardware, software y aplicaciones de Office.

Riesgos de actualizar en hardware no compatible

Microsoft ha sido claro en su mensaje: no se recomienda instalar Windows 11 en dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos. Antes de realizar la actualización, los usuarios deben verificar la compatibilidad de su equipo utilizando la aplicación PC Health Check.

La compañía ha reiterado que los dispositivos no compatibles podrían experimentar problemas significativos, incluyendo la pérdida de soporte técnico y un rendimiento irregular.

Este cambio marca un punto de inflexión para los usuarios de Windows 10. Mientras algunos tendrán que invertir en nuevos equipos, otros deberán considerar si les conviene pagar por soporte extendido o arriesgarse a quedarse sin actualizaciones de seguridad.

Por su parte, Microsoft sigue impulsando la adopción de Windows 11 y sus nuevas capacidades de IA, aunque no todos los usuarios están listos para dar el salto.

Fuente: Microsoft