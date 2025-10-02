Flyoobe: Más allá de los límites de Windows 11
La fecha en que Windows 10 pasará a la historia esta muy próxima y probablemente ya has visto en Internet, o en tu propia computadora, que Microsoft dejará de brindar actualizaciones y soporte a dicho sistema operativo, por lo cual, si bien Windows 10 LTSC es una buena opción para instalar en máquinas no compatibles con Windows 11, existen MILLONES de computadoras cuyas especificaciones son de hecho bastante capaces de ejecutarlo, si bien, por culpa de los exigentes requisitos específicos de Microsoft, no es posible hacerlo de manera oficial.
Pues bien, hoy queremos platicarte de una nueva herramienta llamada Flyoobe que te permite saltarte los requerimientos oficiales para instalar Windows 11 y así, poder disfrutar de tu antigua, pero aún poderosa, computadora durante varios años más, protegida y actualizada con el sistema operativo más actual de Microsoft.
Eso sí, dado que vas a actualizar tu computadora, quizás quieras darle una leída a este tutorial que hicimos no hace mucho para darte una idea del proceso que vas a enfrentar. Si bien no es difícil, es muy importante que antes de cualquier tema, respaldes toda tu información.
Además, dado que vas a cambiar por completo el sistema operativo, vas a necesitar adquirir una nueva licencia para tu computadora, pero tranquilo, no tendrás que pagar cientos de dólares por ella…
¿Qué es Flyoobe?
Flyoobe es una herramienta de terceros que rompe con las restricciones de hardware impuestas por Windows 11, al tiempo que ofrece funciones extra muy útiles: Desde aligerar el sistema hasta permitir cuentas locales y personalizar la instalación.
Con el final del ciclo de vida de Windows 10 y los elevados requisitos de Windows 11, millones de equipos —se estima que hasta 400 millones de PCs— podrían quedar fuera del juego.
La respuesta oficial de Microsoft es simple (y cara): Comprar una computadora nueva con Windows 11 preinstalado. El problema es que muchos de esos dispositivos siguen funcionando perfectamente, y francamente no es lógico en pensar en desecharlos solo por las decisiones comerciales de una empresa.
En este escenario, si bien Linux aparece como la mejor alternativa, siendo moderno, eficiente y gratuito, el hecho es que posiblemente quieres dar el salto e instalar Windows 11 con un PC “incompatible”, por lo cual existen soluciones externas que hacen posible lo que Microsoft niega. Una de las más completas es, justamente, Flyoobe.
La propuesta de Flyoobe
El proyecto viene del mismo creador de Flyby11 —una herramienta centrada únicamente en saltar los requisitos de hardware—, pero ahora con un enfoque más ambicioso. El propio desarrollador lo resume así:
“Omitir las comprobaciones de hardware era solo la mitad del camino; necesitábamos una solución de configuración completa que respetara tus preferencias, no las de Microsoft”.
El nombre oobe hace referencia a la “experiencia lista para usar” (out-of-box experience), y esa es precisamente la idea: Ofrecer un instalador capaz de crear un medio de instalación (preferiblemente en USB) o de realizar una instalación directa que ignora las limitaciones del TPM, el Arranque Seguro y la lista oficial de CPUs compatibles.
Pero ahí no acaba todo. Flyoobe incorpora funciones adicionales como:
-
-
Cuentas locales sin depender de Microsoft ID, evitando la obligación de ligarte a sus servicios.
-
Eliminación de bloatware y apps innecesarias preinstaladas (desde Bing hasta Zune, pasando por Copilot si no quieres IA).
-
Instalación opcional de software popular, dándote libertad de elegir qué programas usar desde el inicio.
-
Opciones de personalización, incluyendo temas, modos claro/oscuro y otras variantes visuales.
-
Compatibilidad extendida con Windows 10 hasta 2026, gracias al programa ESU.
-
Código abierto y diseño cuidado
La herramienta no solo destaca por sus funciones: También presume de una interfaz moderna, sencilla y amigable que automatiza todo el proceso. Y lo mejor es que es gratuita y de código abierto, disponible en GitHub para cualquiera que quiera probarla o contribuir al proyecto.
En definitiva, Flyoobe no es solo una forma de esquivar las limitaciones de Windows 11, sino una oportunidad para recuperar el control sobre la instalación de tu sistema operativo, siendo así, una bocanada de aire fresco frente al rígido ecosistema que Microsoft intenta imponer.
Con información de MuyComputer