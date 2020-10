Lenovo ha dado a conocer a su más reciente incorporación a su portafolio X1 premium: la ThinkPad X1 Nano. La ThinkPad más liviana de la historia, con un peso de apenas 907 gramos, viene a marcar un hito en rendimiento y funcionalidad en un diseño increíblemente liviano. La X1 Nano es la primera ThinkPad de Lenovo basada en la plataforma IntelEvoy potenciada por procesadores Intel de 11° generación. Ofrece niveles óptimos de velocidad, inteligencia y duración de batería. Imágenes de altísima calidad en una pantalla 2K de 13 pulgadas de bisel angosto y una relación de aspecto de 16:10, y cuatro altavoces y cuatro micrófonos de 360° que se complementan para una experiencia audiovisual sin precedentes. Y para una experiencia verdaderamente inmersiva, la X1 Nano admite Dolby Vision y Dolby Atmos. Conectividad de vanguardia vía WiFi 6 y 5G opcional para más ancho de banda y niveles optimizados de eficiencia y trabajo colaborativo sin interrupciones para el nuevo mundo de trabajo híbrido de hoy.

Lenovo también anuncia la primera PC plegable del mundo, la ThinkPad X1 Fold, que ya estará disponible para ordenar y se enviará en unas semanas. La X1 Fold ofrece una combinación de portabilidad y versatilidad verdaderamente revolucionaria que viene a redefinir el concepto de computación con la potencia de procesadores Intel con tecnología Intel híbrida en base al programa de innovación Project Athena de Intel. Con funcionalidades muy similares a las de cualquier smartphone, tablet y laptop, con las que ya todos estamos familiarizados, este modelo de PC plegable viene a redefinir la manera en que trabajamos, jugamos, creamos y nos conectamos. Con 5G opcional, tendremos la certeza de contar siempre con la velocidad de conexión que necesitamos –optimizada, siempre que sea posible– y funciones ThinkShield para más seguridad. Obtén más información de la ThinkPad X1 Fold… una nueva categoría en laptops: Una categoría que viene a revolucionar el mercado.

La ThinkPad más liviana de la historia

Con un peso de menos de un kilogramo, la ThinkPad X1 Nano es la ThinkPad más liviana de la historia. Se trata de uno de los modelos de laptops ultralivianos más completos, ahora con niveles óptimos de rendimiento, calidad de pantalla, sonido y seguridad.

Equipada con procesadores de hasta Inteli 11° generación con gráficos Intel Iris X e , la X1 Nano ofrece los mejores procesadores para laptops delgadas y livianas del mundo para una creación de contenido de hasta 2,7 veces más rápida, un trabajo de oficina hasta un 20% más productivo y más del doble de velocidad para juegos y streaming en flujos de trabajo del mundo real respecto de productos de la competencia.

Thunderbolt 4 ofrece una conexión rápida de un solo cable para alimentación, monitores, unidades de almacenamiento y muchos dispositivos externos.

La X1 Nano es la primera ThinkPad en ofrecer una serie actualizada de funciones de seguridad ThinkShield basadas en IA y datos biométricos. Las funciones van desde reconocimiento de voz y detección de presencia humana, para acceso manos libres y bloqueo de dispositivo cuando el usuario se aleja, hasta el ya conocido lector de huellas digitales Match on Chip.

La X1 Nano puede venir con Windows 10 Pro o Ubuntu Linux precargado, y 5G opcional para conectividad a prueba de futuro.

Pantalla Dolby Vision 2K de 13 pulgadas con una relación de aspecto de 16:10 para vistas más expansivas y 100% sRGB para niveles óptimos de claridad y precisión de colores. También viene con opción de pantalla táctil.

El sistema de sonido incluye cuatro altavoces con Dolby Atmos para una experiencia más inmersiva que se complementa con cuatro micrófonos de 360° para un audio fuerte y claro para entretenimiento y videollamadas.

Un cambio verdaderamente trascendente en la computación personal

La ThinkPad X1 Fold es el resultado de cinco años de un proceso de desarrollo intensivo. La primera en su clase para crear una nueva categoría en computación personal que sube la vara y redefine la manera en que interactuamos con la tecnología. Tan portable como funcional. La ThinkPad X1 Fold se adapta sin problemas a los nuevos entornos de trabajo híbridos, a distancia y de oficina, ideal para los usuarios más visionarios que no dudan un instante en implementar las soluciones más innovadoras a fin de potenciar su creatividad, capacidad de trabajo colaborativo y de entretenimiento.

La ThinkPad X1 Fold ya está disponible para pedidos, incluidos los accesorios opcionales, como el miniteclado plegable Bluetooth, que puede guardarse y cargarse de manera inalámbrica dentro del equipo; el lápiz Lenovo Mod, ideal para tomar notas o firmar documentos; y la base Lenovo Easel para colocar el equipo en posición vertical u horizontal sobre un escritorio.

Control y configuración de la experiencia de PC de Lenovo para usuarios finales y administradores de TI

Todos los productos marca Think vienen con una versión de Vantage específica para la empresa, y, para este otoño, está prevista una actualización. Commercial Vantage 1.2 es una aplicación “del lado cliente” pensada para clientes empresariales que no solo le simplifica al usuario final la actualización de sus componentes de hardware, sino que también ofrece ciertos controles para los administradores de TI que tienen a su cargo la administración de los dispositivos de sus empresas. Con esta versión, la base instalada se reduce a la mitad, y la interfaz se simplifica para facilitar y agilizar el descubrimiento de funciones.

Commercial Vantage es ideal para el mundo de hoy, un mundo caracterizado por fuerzas de trabajo cada vez más dispersas y remotas. Con Commercial Vantage, el usuario puede personalizar parámetros de rendimiento de batería, micrófono, pantalla y cámara para una experiencia audiovisual optimizada en cualquier parte. También ofrece un nivel más de seguridad con detección de redes Wi-Fi no confiables y automatización de actualizaciones de firmware y BIOS, garantizando así una mejor protección de dispositivos contra amenazas emergentes. Para usuarios finales, las actualizaciones de sistema están a solo un clic de distancia, evitando que deban recurrir a servicios de soporte de TI. Además, esta experiencia de usuario optimizada no sacrifica en lo más mínimo la capacidad de administración de TI. Con Commercial Vantage, los administradores de TI mantienen el control de todos y cada uno de los dispositivos Lenovo de la flota, y pueden decidir qué actualizaciones se instalan y cuándo. Esta versión incluye controles de administrador integrados que permiten la ejecución y el control de la experiencia de actualización del sistema de manera remota para asegurarse de que los dispositivos permanezcan actualizados independientemente de que el personal de TI no tenga acceso a los dispositivos físicos.

Precios y disponibilidad

La ThinkPad X1 Fold con Windows 10 ya está disponible para pedidos desde los $ 2.499USD.

Se espera que la ThinkPad X1 Nano esté disponible en el cuarto trimestre de 2020. El precio se prevé a partir de los $ 1.399 USD.

Commercial Vantage versión 1.2 estará disponible a nivel mundial desde el 13 de octubre, y vendrá en todos los productos Think nuevos sin costo adicional. Desde esa fecha, los clientes de la marca Think también podrán descargar la última versión desde la tienda Microsoft y desde el sitio de soporte de Lenovo.

Más información en http://www.lenovo.com/think/ y www.lenovo.com/thinkpad-x1fold