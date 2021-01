Entre los lanzamientos que presentó Lenovo por el CES 2021, no solo presentó a sus nuevas laptops, sino que también destaca una All In One, la YOGA AIO 7, ya que tiene como novedad que la pantalla es giratoria, lo que facilita pasar del modo panorámico al retrato y este cambio se hace desde tu smartphone o tableta.

La Yoga AIO 7 posee pantalla de 27 pulgadas 4K, viene con protección para la vista contra la luz azul, al ser certificada,TUV Rheinland . Tiene bordes muy delgados y bocinas estéreo certificadas por JBL.

Por dentro emplea el procesador AMD Ryzen 7 4800H y gráficos NVIDIA GeForce RTX 2060. Incluye 32 GB en RAM y 1 TB en SSD. Si se desea se puede adquirir con HDD. Una de sus ventajas es que trae varios puertos para cubrir todas las necesidades: en la lateral un USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, dos USB 3.2 Gen 2 Tipo A, micrófono/auricular, tres botones OSD. En la parte trasera, dos USB 2.0, dos USB 3.2 Gen 2 tipo A, un LAN y un DC. En la parte superior un USB 2.0 tipo C.

La compañía también incluye un teclado inalámbrico, un mouse y una cámara web desmontable para combinar con la pantalla del Yoga AIO 7.

Saldrá a la venta en febrero desde $1,599 USD.

Con información de Pocketnow