Microsoft enfrenta demanda por el fin de soporte de Windows 10

Un usuario de California, Lawrence Klein, ha presentado una demanda contra Microsoft por la decisión de finalizar las actualizaciones de seguridad oficiales para Windows 10 a partir del 14 de octubre de 2025.

Lawrence, dueño de dos portátiles con Windows 10 que no cumplen los requisitos para Windows 11, sostiene que la compañía obliga a los clientes a comprar nuevos dispositivos o pagar por soporte adicional, lo que ha creado malestar entre una base de usuarios que supera los 700 millones de computadoras en todo el mundo.

¿Por qué la demanda? Argumentos y contexto del problema

Según la demanda, aproximadamente 240 millones de computadoras no pueden actualizarse a Windows 11 por limitaciones de hardware.

Klein sostiene que terminar el soporte mientras tanta gente sigue usando Windows 10 (43% de usuarios de escritorio, según Statcounter) es una estrategia de Microsoft para forzar la compra de nuevos equipos y adoptar funciones centradas en inteligencia artificial, como Copilot, incluidas por defecto en Windows 11.

El documento legal recalca que ni Microsoft ni los fabricantes advirtieron claramente sobre los costos extra ni las consecuencias de terminar el soporte, por lo que exige transparencia sobre la duración del soporte y sus implicaciones al comprar una licencia de Windows.

Programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU)

Ante el próximo fin de soporte, Microsoft ha lanzado el programa ESU, que ofrece tres alternativas:

Pagar $30 USD para obtener un año extra de actualizaciones de seguridad, extendiendo el soporte hasta octubre de 2026.

para obtener de seguridad, extendiendo el soporte hasta octubre de 2026. Sincronizar respaldos en la nube con OneDrive para recibir un año adicional sin costo en algunos casos.

para recibir un año adicional sin costo en algunos casos. Canjear puntos del programa Microsoft Rewards, evitando el pago directo.

Para aprovechar cualquier opción, es necesario contar con una cuenta de Microsoft y tener instalado Windows 10 versión 22H2. Cabe señalar que una sola licencia puede cubrir hasta 10 dispositivos asociados a la misma cuenta.

¿Qué reclaman los afectados?

La demanda exige a Microsoft que prolongue el soporte gratuito hasta que el porcentaje de usuarios con Windows 10 baje de manera significativa y solicita que se prohíba esta práctica en futuras versiones.

Además, exige la obligación de informar claramente, al momento de la compra, sobre la vigencia y condiciones de soporte del sistema operativo.

Comparativamente, otras compañías, especialmente en el sector de Android, han comenzado recientemente a especificar la cantidad de años mínimos de actualizaciones que ofrecen, mostrando que la transparencia en estos procesos es una tendencia al alza.