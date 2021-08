Después del anuncio oficial, Microsoft finalmente ha confirmado la fecha de lanzamiento de Windows 11, la nueva versión de su sistema operativo que llega como una renovación total en cuanto a funciones, rendimiento, seguridad e interfaz de usuario. Una actualización que estará disponible en México y todo el mundo.

La compañía de Redmond ha dicho que después de seguir los aprendizajes de Windows 10, quieren asegurarse de brindar a los usuarios una mejor experiencia. Esperan que a todos los dispositivos compatibles se les ofrezca la actualización gratuita a Windows 11 para mediados de 2022, por lo que en esa fecha todos los ordenadores del mundo ya deberían correr dicho sistema no importando marcas o modelos, siempre y cuando sean elegibles.

Microsoft confirma que Windows 11 se lanzará el 5 de octubre, y estará disponible como una actualización gratuita para computadoras que ya corren Windows 10, o también vendrá por defecto en PC y portátiles nuevos que se lancen a partir de esa fecha.

Windows 11 is coming October 5th. Designed to empower you to produce and inspire you to create. Pumped to see what you do with it! https://t.co/gBCfMnXGfK

