Microsoft acaba de lanzar las primeras versiones comerciales de Office 2021, por lo que ya puedes descargarla e instalar en tu computadora. Cabe señalar que esta versión de la suite ofimática de la empresa no es revolucionaria, ya que no trae muchos cambios con respecto a la versión 2019.

Encontraremos las mismas características que vienen en la versión de Office 365, pero con la adición de que incluye algunas funciones esenciales para las empresas que no pagan la suscripción de pago, ya que será una versión de soporte extendido Long Term Servicing Channel.

Lo que más destaca de Office 2021 es el modo oscuro nativo para todas las aplicaciones de la suite, así como algunas mejoras en Excel, y otros cambios repartidos por las diferentes aplicaciones como Word, PowerPoint, y el resto. En general, no hay demasiadas novedades que destaque un gran salto en comparación con la versión lanzada hace un par años.

Cabe señalar que la versión final y comercial del nuevo Office no estará disponible sino hasta finales de este año, los usuarios ya pueden descargar la primera versión Public Preview. Todos los que quieran probarla podrán bajarla y testear sus pequeñas novedades.

Descargar Office 2021 no tiene costo, por lo que podrás elegir entre la versión Office Professional Plus que incluye las versiones actualizadas de Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, Outlook, Publisher, Skype for Business y Teams. Por otro lado, también estará disponible las versiones de prueba Project Professional y Visio Professional.

