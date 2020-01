Microsoft lanza un nuevo parche para Windows 7

Hace unas semanas Microsoft anunció el fin del soporte de Windows 7, el que fue uno de sus versiones de sistema operativo más exitosos de la compañía. Todos los usuarios con ordenadores que ejecutan actualmente este sistema dejarán de recibir parches o actualizaciones de seguridad.

Los últimos parches que recibió Windows 7 no trajeron consigo cambios importantes, pero todo parece indicar que uno de ellos no ha funcionado como se esperaba y está causando problemas con el fondo de pantalla a algunos usuarios.

Se trata el parche número KB4535310, el cual está causando el problema, pues una vez instalado en el ordenador el fondo de pantalla se torna de color negro. Cabe señalar que esto solo afecta en la opción “Expandir”, mientras que las opciones Relleno, Ajustar, Mosaico o Centro funcionan sin problemas.

A partir de estos errores Microsoft decidió lanzar un nuevo parche de seguridad que estará llegando para todos los usuarios con Windows 7 y Windows 2008 R2 SP1. En todo caso, la compañía de Redmond sugiere a los usuarios de Windows 7 que compren una nueva PC y no actualicen sus equipos existentes.

Asimismo, recordó que Windows 10 viene con todos los controladores básicos, lo que significa que podría iniciar Windows normalmente y no enfrentarse a grandes dificultades. Así que si eres reacio a dejar Windows seven, ahora te han dado más razones para no hacerlo.

Con información de Gizchina