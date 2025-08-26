Microsoft habilita cross-resume de aplicaciones Android en Windows 11 para testers

Microsoft está implementando poco a poco la función para reanudar aplicaciones Android en Windows 11, comenzando con Spotify, aunque actualmente está limitada a los usuarios Insider en los canales Dev y Beta.

Cómo funciona la función de “reanudar” cruzada entre Android y Windows

Microsoft ha lanzado una función similar a Handoff de Apple, que permite continuar la actividad de aplicaciones entre dispositivos Android y Windows 11 sin interrupciones.

Por ahora, los insiders pueden reanudar la reproducción de canciones o podcasts desde la app de Spotify en Android, dando paso a que esta experiencia se extienda a otras aplicaciones próximamente.

Al comenzar a escuchar en Spotify desde el móvil, aparece una notificación en la barra de tareas de Windows 11 llamada “Resume Alert”. Al hacer clic, el sistema abre la versión de escritorio de Spotify permitiendo continuar la reproducción desde la PC de forma fluida.

Requisitos para usar la función de reanudación en Windows 11

Si Spotify no está instalada en el equipo, al pulsar la alerta se iniciará automáticamente la descarga desde Microsoft Store.

Es necesario estar conectado con la misma cuenta de Microsoft tanto en el teléfono Android como en la computadora para que la sincronización funcione correctamente.

Pasos para habilitar esta función

Para probar esta función, se debe ser miembro del Programa Windows Insider. En Windows 11, hay que ir a Configuración > Windows Update, seleccionar “Programa Windows Insider”, hacer clic en “Comenzar” y seguir las indicaciones para registrarse.

Con la inscripción lista, el siguiente paso es abrir Google Play Store en el dispositivo Android y descargar la aplicación “Enlace a Windows” (Microsoft Link to Windows). Luego, iniciar sesión con la cuenta Microsoft y seguir las instrucciones que aparecen.

Además, es necesario permitir el acceso del móvil desde la computadora. Esto se hace en Windows 11 en Configuración > Bluetooth y dispositivos > Dispositivos móviles. Ahí se activa la opción “Permitir que esta PC acceda a tus dispositivos móviles” y se conecta el teléfono usando el botón “Administrar dispositivos”.

La función se está liberando de forma gradual y puede no estar disponible aún para todos los usuarios inscritos.