One UI Book 4 es la nueva interfaz de Samsung para laptops

Samsung anunció One UI 4.0, su nueva interfaz personalizada para sus teléfonos inteligentes, una versión que está basada en Android 12 y cuenta con muchas características. Sin embargo, este no es el único sistema en el que está trabajando la compañía, sino también trabaja en llevar una versión adaptada de One UI a los portátiles.

La empresa coreana ha revelado que está desarrollando One UI Book 4, una interfaz personalizada exclusiva para sus computadoras portátiles con Windows. Se trata de una versión del launcher para laptops, con algunas funciones adaptables para los usuarios.

Se ha confirmado que One UI Book 4 será compatible con las laptops Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex2, Galaxy Book y Galaxy Book Odyssey. Sin embargo, se ha dicho que también estará disponible para las próximas computadoras portátiles de la empresa.

El nuevo One UI para computadoras portátiles Samsung cambiará el aspecto del sistema operativo y las aplicaciones de Windows para que se alineen con el diseño. El objetivo es ofrecer una experiencia visual similar a One UI para teléfonos y portátiles, además de que se trabaja en integrar más funciones en el sistema de Microsoft.

Por ahora no hay mucha información sobre cómo es el diseño de One UI Book 4, ni tampoco qué elementos se cambiarán. Para conocer más detalles tendremos que esperar hasta que Samsung se decida a compartir información sobre su nuevo proyecto.