Siempre se ha dicho que de vez en cuando los materiales viene con fallas, más si son casos aislados. Al parecer, ese podría ser uno de los casos que se reportan con la Surface Duo, donde un usuario indica que la parte cercana al puerto USB-C está agrietada.

Este smartphone al parecer no es el primero en que se reporta en reddit que presenta algunos problemas de resistencia, según indica Pocket Now. si bien el equipo ga sobrevivido a pruebas extremas, la verdadera está en el uso regular.

#SurfaceDuo

TO ALL SURFACE DUO USERS!!

Please take extra caution on this particular spot of the type c port. Very thin plastic! Extremely easy to break! Mine cracked just by putting the device in the pocket. I’m gonna RMA mine see if they are willing to replace the unit. pic.twitter.com/B2N24PhvZS

— Yi Han (@hanyiabc) September 14, 2020