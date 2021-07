Tienda CPU – La tienda de informática en la que encontrarás todo lo que buscas

Dada la importancia que tienen la informática y las nuevas tecnologías a día de hoy, queremos hablar de Tienda CPU, una tienda que es mucho más que una simple tienda de informática, en la que encontrarás todo lo que buscas. Creada para dar las mejores soluciones a las necesidades tecnológicas de cada usuario, actualmente cuenta con una tienda física en Málaga, y también con una tienda online, en la que puedes comprar todos sus productos sin necesidad de desplazarte, con una total garantía.

Tienda CPU, tu mejor aliado

Tienda CPU será tu mejor aliado tecnológico, ya que aunque está especializada en informática, lo cierto es que encontrarás todo tipo de dispositivos, tanto nuevos como reacondicionados, y de las mejores marcas, como Acer, Asus, Apple, Epson, HP, JBL, LG, Krups, Lenovo y otras muchas más.

Cuenta con una amplia selección de teléfonos móviles, en la que encontrarás los últimos modelos que son referencia en el mercado. También dispone de tablets de todo tipo, así como dispositivos de deporte, para el hogar, de imagen y sonido, videoconsolas, etc. Tiene un gran catálogo de ordenadores, y en Tienda CPU te garantizamos que encontrarás el ordenador portátil o de sobremesa que buscas, que se adaptará a tus necesidades y te ofrecerá el mayor rendimiento. Y no solo eso, sino que también cuenta con todo lo relacionado con los ordenadores, y aquí encontrarás todo tipo de componentes para tu ordenador: cajas y torres, memorias RAM, discos duros, fuentes de alimentación, placas bases, procesadores, tarjetas gráficas, etc.

Asimismo, tiene una completa colección de impresoras de marcas como Brother, Canon, Epson o HP, y accesorios como cartuchos de tinta o tóner. Además de una multitud de periféricos para tu ordenador: monitores, discos duros externos, ratones, teclados, webcams, altavoces, etc. Y si todo esto te parece poco, también cuenta con una sección de robótica específica, tanto para niños como para los más mayores, en la que encontrarás infinidad de kits de robótica, drones, componentes, placas, etc. También queremos hacer hincapié en que Tienda CPU cuenta con un amplio catálogo de dispositivos reacondicionados por ellos mismos, los cuales garantizan un excelente rendimiento, ya que están prácticamente como nuevos, pero a un precio muy inferior.

Ya lo sabes, si necesitas cualquier dispositivo de informática, tecnología, telefonía, robótica, etc., en Tienda CPU lo encontrarás, pudiendo hacerte con él sin necesidad de desplazarte, al mejor precio. Y si necesitas asesoramiento, no dudes en contactar con ellos.