Ya estamos prácticamente a final del curso escolar, por lo que empiezan los exámenes y no querrás que tu computadora presente fallas cuando estés llenando tu prueba en línea…sobre todo si eres un profesor que también tiene que prepararse para enviar todos los documentos que pide la Secretaría de Educación y cuyos requisitos técnicos de los programas compatibles son los más recientes, por lo que no se pueden dar el lujo de tener Windows desactualizado. Es el momento ideal para mejorar el sistema operativo y garantizar su fluidez. No tienes que gastar mucho dinero, ya que GVGmall ha lanzado una de sus mejores promociones de este semestre.

GVGmall es conocido por ofrecer el código PM20 con el 20% de descuento, pero ahora la sorpresa es que está dando un 15% más, así obtendrás un 35% de descuento para adquirir algún programa ya sea de Windows o de Office al agregar a las compras el código GVGPM (a partir del 18 de este mes regresa al 20%), el descuento más grande hasta ahora lanzado.

Así que aprovecha para adquirir la llave para Windows 10 Pro OEM global en su promoción especial, la cual solo va a durar una semana. No olvides que no es la única oferta. Aquí te dejamos con algunas de los descuentos :

Si estás interesado en poseer un software legal, para disfrutar de una licencia original de Windows 10 Pro u Office, pero el precio es una barrera para ti, no dejes escapar la promoción del sitio GVGmall, donde podrás encontrar los precios más bajos para adquirir licencias originales de Windows 10 Pro, Office 2016, Office 2019 y muchos más software. Recuerda, los precios son sin el código GVGPM. No olvides agregarlo para ahorrar más.

Cualquier momento es bueno para aprovechar las ofertas en software que lanza regularmente GVGmall, por lo tanto, te recomendamos visitar su web oficial donde podrás encontrar todos los detalles y novedades sobre estos y más ofertas especiales que tienen para ti, también en otros tipos de programas y juegos.