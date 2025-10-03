Microsoft libera el último parche opcional para Windows 10

Windows 10 está próximo a su fin de ciclo, previsto para el 14 de octubre de 2025. En este escenario, Microsoft inició el despliegue de la actualización KB5066198, que se ofrece como opcional y será la última antes del cierre oficial del soporte.

Esta actualización no incluye nuevas funciones, pero incluye correcciones importantes que afectan principalmente a protocolos de seguridad y a herramientas de gestión empresarial.

Corrección en la compartición de archivos vía SMB v1

Uno de los arreglos destacados en esta actualización corrige un problema con el protocolo SMB versión 1, que, aunque Microsoft desaconseja su uso, todavía permanece habilitado en Windows.

Usuarios que utilizaban SMB v1 y que tenían instaladas versiones recientes del sistema experimentaban fallos para compartir archivos, ya que no se podía establecer conexión con carpetas compartidas.

Con esta actualización, el error queda subsanado, permitiendo restaurar esa funcionalidad para quienes todavía dependen de esta versión del protocolo.

Arreglos en la herramienta Windows Autopilot para empresas

La actualización también soluciona un fallo que afectaba a Windows Autopilot, una herramienta usada en el ámbito empresarial para configurar y administrar PC.

En versiones anteriores, el estado de inscripción en el programa de Actualizaciones Extendidas de Seguridad (ESU) fallaba al usarse con Autopilot, complicando la administración de los dispositivos. Esta corrección está presente en la versión KB5066198.

Fin del soporte y el programa ESU

A partir del 14 de octubre de 2025, Windows 10 dejará de recibir actualizaciones opcionales, aunque seguirá conservando parches de seguridad mensuales como parte de Patch Tuesday.

Microsoft ofrece un año gratuito de suscripción al programa ESU, destinado a extender la seguridad más allá del fin de vida oficial. Para acceder a este beneficio, es necesario contar con una cuenta Microsoft y también suscribirse a OneDrive.

La actualización KB5066198 representa el cierre de una etapa en Windows 10, centrada en mantener la estabilidad y seguridad en proceso de transición al fin oficial del sistema.

Los usuarios deben estar conscientes de las implicaciones a partir de octubre de 2025, cuando solo recibirán parches críticos, y evaluar la necesidad de migrar a versiones más actuales de Windows para continuar recibiendo mejoras y soporte completo.

Fuente: Microsoft