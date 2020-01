NSA anuncia grave vulnerabilidad en Windows 10: actualiza tu computadora ya!

A pesar de que la noticia en estos días es la vulnerabilidad que tiene Windows 7 a raíz de quedarte sin soporte, ahora se descubre que Microsoft tuvo que lanzar un parche de seguridad para Windows 10, gracias a un aviso de la NSA quien alertó del problema, por lo que es urgente que bajes la versión más reciente de la actualización del sistema.

Esta vulnerabilidad aplica la forma en que se certifican las aplicaciones, permitiendo que un hacker meta un malware sin que sea detectado por el sistema de seguridad de Windows.

Este organismo algunas veces no avisa de los fallos de seguridad, ya que le permiten entrar a los equipos de su interés, pero cuando considera que quedan en suficiente peligro, es cuando avisa a los fabricantes para que lo solucionen y avisen a sus clientes.

El 14 de enero se agregó este parche el cual ya está disponible, por lo que si no tienes las actualizaciones activadas de forma automática, es probable que tu equipo no cuente con la misma y debas bajarla de forma inmediata.

Cable aclarar que todas las versiones de Windows existentes corren el mismo peligro y no solo la versión 7 y 10, los cuales no están protegidas al ya no recibir estos parches.

Con información de The Wall Street Journal