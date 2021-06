Hace unos días se filtró una ISO de Windows 11 en donde salió a la luz la nueva y renovada interfaz que tendrá está nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Después de la filtración de la build fueron varios los usuarios que intentaron instalar el sistema, unos tuvieron éxito, otros se quedaron en el proceso de instalación debido a que sus ordenadores no cumplieron con los requisitos que pide la nueva versión de Windows.

Todo parece indicar que los equipos anteriores a 2016 no podrán actualizar a Windows 11, y eso son malas noticias para millones de usuarios que esperan con ansias esta gran actualización. Se dice que con Windows 11 cambian los requisitos de instalación, aunque cabe señalar que esto no son requisitos oficiales, ya que Microsoft no ha oficializado su sistema y, por ende, no se saben los requisitos oficiales, pero de momento esto es lo que necesita la ISO filtrada para instalarse en el PC:

Disco del sistema con 64 GB o más de espacio de almacenamiento

4 GB de RAM

PC con soporte TPM 2.0

PC con soporte Secure Boot

Es evidente que cualquier PC actual cumple con al menos dos de los requisitos como el espacio de almacenamiento y la RAM, pero los otros dos, como TPM 2.0 y Secure Boot, sí que será un gran problema para muchos.

TPM 2.0 (Trusted Platform Module) es un sistema basado en el uso de un chip con un criptoprocesador seguro para almacenar claves de cifrado con el objetivo de proteger información. Si tu PC no lo posee o por lo menos la versión TPM 2.0, será imposible que puedas actualizar tu equipo al nuevo Windows 11, ya que no funciona con TPM 1.5.

Para saber si tu PC dispone de TPM 2.0, debes seguir estos pasos:

Acceder con el comando Windows + R Escribir tpm.msc y ejecutar Comprobar en la parte inferior derecha de la imagen que versión de TPM cuenta tu equipo

Por otro lado, en cuanto a Secure Boot, este es un modo de arranque seguro para el firmware UEFI de la placa base. Si tu PC no cuenta con ello o tu ordenador es anterior a 2016, es importante que sepas que podría ser casi seguro que no podrás dar el salto a Windows 11, y vaya que esto será un gran problema, ya que en el mundo hay millones de PC que no cumplen con estos dos requisitos.

Sin embargo, debemos esperar hasta el próximo 24 de junio en el lanzamiento de Windows 11 para que Microsoft dé a conocer todos los detalles, quizás los requisitos oficiales cambien y no sea necesario tener TPM 2.0, pero si Secure Boot, ya lo sabremos en unos cuantos días.

Con información de Gizchina