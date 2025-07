Windows instaló una actualización secreta en tu PC y este es su propósito

En los últimos días, muchos usuarios de Windows han notado algo inusual: la actualización KB5001716 se ha descargado e instalado en sus equipos de forma discreta, casi “secreta”.

Aunque es un paquete pequeño, su importancia es crucial para el futuro de tu sistema operativo. ¿Qué significa esto para ti y tu computadora?

La actualización silenciosa que anuncia un cambio inminente

Esta descarga “silenciosa” está directamente ligada al próximo fin de soporte de varias versiones de Windows 10 y Windows 11 en octubre de 2025. Si tu PC ya la recibió, es probable que estés cerca de quedarte sin actualizaciones importantes. Pero no te alarmes, te explicamos qué hacer.

El propósito principal de la actualización KB5001716 es activar un nuevo sistema de notificaciones.

Este te alertará sobre la inminente pérdida de soporte de tu sistema operativo y te guiará sobre los pasos a seguir, como considerar una actualización o incluso un cambio de equipo.

El adiós a Windows 10 se confirma para octubre

Como ya se ha anunciado, el soporte oficial de Windows 10 concluirá en octubre de 2025, marcando una década desde su lanzamiento. Esto significa que los usuarios de esta versión dejarán de recibir actualizaciones de seguridad, exponiendo sus equipos a posibles vulnerabilidades.

Un detalle importante que muchos han pasado por alto es que la primera versión de Windows 11, la 21H2 (lanzada en 2021), también perderá su soporte muy pronto.

Si tu computadora utiliza Windows 10 o Windows 11 21H2, Microsoft ha ordenado la instalación automática de KB5001716 para ayudarte a transitar este cambio de forma segura.

Notificaciones inteligentes, un aviso respetuoso

El paquete KB5001716 activa una nueva notificación diseñada para ser menos intrusiva. No aparecerá mientras estés inmerso en un juego, viendo un video o usando una aplicación en pantalla completa, ni tampoco en el modo de concentración.

Sin embargo, su discreción no significa que debas ignorarla. Esta notificación te indicará por qué tu sistema no puede actualizarse a una versión más reciente, como Windows 11 24H2, por ejemplo, si tu equipo no cumple los requisitos mínimos.

Aunque esta actualización pueda parecer una maniobra inesperada de Microsoft, en realidad es una medida necesaria para todos los usuarios de Windows 10 o de versiones anteriores de Windows 11.

Además de la notificación, KB5001716 se asegura de que tu equipo reciba todas las actualizaciones compatibles antes de la fecha límite de soporte, garantizando que tengas la última versión disponible.

Fuente: PCWorld