ASUS Republic of Gamers (ROG) finalmente dio a conocer la llegada a México de la innovadora ROG Zephyrus Duo 15, una laptop futurista que integra dos pantallas en un equipo ultradelgado para brindar una nueva dimensión de versatilidad a laptops gamers premium, sin sacrificar el rendimiento de alta potencia que define a la marca ROG.

Este año, Zephyrus Duo 15 llega a nuestro país en dos versiones: Zephyrus Duo GX550LXS y Zephyrus Duo GX550LWS. Ambas cuentan con el mismo diseño poderoso, pero difieren en algunos aspectos técnicos.

Lo qué hace tan innovadoras a las nueva Zephyrus Duo 15 es que se tomó en cuenta los arreglos de múltiples monitores que permiten a los jugadores, creadores y usuarios avanzados trabajar de manera más efectiva en sus escritorios, y pensando en los usuarios de laptops que se ven comúnmente usando sus teléfonos como una pantalla para elevar ese nivel de productividad de manera portátil, ASUS ROG trabajó uniendo ambas necesidades y dio como resultado una laptop gamer ultradelgada y ultrapotente con doble pantalla.

ROG ScreenPad Plus: desbloquea infinitas posibilidades

Agregar otra pantalla no es un esfuerzo simple para las laptops ultradelgadas diseñadas para juegos, donde cada milímetro importa. La pantalla debe ser lo suficientemente grande como para mostrar información útil pero lo suficientemente cerca como para estar al alcance.

A medida que se abre la nueva Zephyrus Duo 15, ROG ScreenPad Plus se inclina en un ángulo de 13° para una visualización cómoda e interacción con la pantalla táctil.

Cabe destacar que el segundo panel de la nueva ROG Zephyrus Duo 15 es el más grande jamás puesto en una laptop gamer. Cuenta con 14.1 pulgadas y el panel IPS extiende amplios ángulos de visión en todo el ancho del cuerpo. En términos de pixeles cuenta con una resolución de 3840 x 1100 píxeles con una alta densidad ofrece detalles ricos, texto nítido y líneas fluidas a una frecuencia de actualización suave de 60 Hz.

Tener más espacio en la pantalla mejora una amplia gama de escenarios. ScreenPad Plus se puede usar para convertir la pantalla principal en un medio más inmersivo para juegos, transmisión y creación de contenido, y los usuarios pueden obtener una vista más expansiva de su juego, película u otros medios, mientras usan la pantalla secundaria para vigilar correos electrónicos, redes sociales y más. Esto, sobre todo, porque el nuevo ScreenPad Plus de la Zephyrus Duo cuenta con una fácil visualización, y controles de pantalla táctil para cambiar fácilmente entre artículos de inventario y misiones.

Para lograr esto, ROG está trabajando con desarrolladores de juegos como Techland para optimizar juegos AAA como Dying Light 2. Una colaboración con Overwolf también permite a los jugadores descargar aplicaciones para juegos como League of Legends, Fortnite y CS:GO para ver estadísticas en tiempo real, construir recomendaciones y más, todo para ampliar las ventajas que ofrece el diseño de pantallas múltiples. La pantalla táctil también es compatible con el lápiz óptico activo ASUS Pen que hace que garabatear y dibujar sea perfecto y más sencillo.

Las funciones complementarias optimizadas para ScreenPad Plus también aceleran el trabajo y el juego del día a día. Un ejemplo es la función Grupo de Tareas que permite a los usuarios tomar instantáneas de los arreglos de las aplicaciones en ambas pantallas y luego abrir esas aplicaciones al instante con un toque de su icono asociado, o ROG Armory Crate, que tiene un monitor de recursos incorporado que permite a los usuarios rastrear estadísticas vitales como las frecuencias de CPU y GPU de un vistazo. Los streamers también podrán ejecutar sus transmisiones más fácilmente con una interfaz optimizada para la pantalla secundaria gracias a Xsplit Gamecaster.

Pero no todo se queda en una doble pantalla, las nuevas Zephyrus Duo 15 doblan sus pantallas usando su nuevo diseño Active Aerodynamic System (AAS) Plus, que hace que la pantalla táctil ROG ScreenPad™ Plus de ancho completo sea una parte integral del sistema de enfriamiento. Esto quiere decir que, a medida que el sistema AAS Plus inclina la computadora portátil hacia arriba, la segunda pantalla también se eleva para una visualización cómoda, mientras que revela una gran entrada de aire para un flujo de aire profundo.

Este sofisticado diseño de enfriamiento brinda a las nuevas laptops Zephyrus Duo 15 un amplio margen térmico para adaptarse a los potentes procesadores emblemáticos en una innovadora laptop gamer de pantallas múltiples.

Zephyrus Duo 15: alta resolución y una monstruosa tasa de actualización

Para ambos modelos, Zephyrus Duo GX550LXS y Zephyrus Duo GX550LWS, los usuarios podrán elegir entre un panel de juegos ultrarrápido de 300 Hz o una pantalla 4K UHD de alta resolución.

Para los grandes entusiastas de los esports, esto significará una gran ventaja competitiva; sobre todo en juegos Battle Royale, en donde la rapidez es un factor importante para ganar la victoria. Además, la frecuencia de actualización ultra alta supera el estándar para torneos y hace que los encuentros de ritmo rápido se sientan increíblemente suaves. El tiempo de respuesta de 3 ms mantiene la imagen nítida y sin desenfoque para un seguimiento preciso del objetivo.

Para aquellos que prefieren experiencias de alta resolución, la pantalla 4K UHD ofrece imágenes increíbles con el más alto detalle de fidelidad. Ambas pantallas, tanto la principal y el ROG ScreenPad Plus, están calibradas de fábrica y validadas por PANTONE® para garantizar la precisión del color, pero este panel en particular también cubre el 100% del espacio de color Adobe RGB.

Esta amplia gama y los colores precisos también permiten a los jugadores, que también son creadores, el poder producir trabajo a nivel profesional. Ambas opciones de pantalla principal también usan la tecnología NVIDIA G-SYNC para permitir una experiencia única y atractiva, que sincroniza la frecuencia de actualización con la frecuencia de fotogramas para eliminar el desgarro, minimizar el tartamudeo y reducir el retraso de entrada.

También podrás alternar entre los modos G-SYNC y Optimus, dependiendo de si quieren un juego más suave o una mayor duración de la batería, gracias a un interruptor de GPU exclusivo para ROG.

Velocidad superpotente

Una pantalla como la de la nueva laptop gamer Zephyrus Duo 15 necesita de una velocidad superpotente que se encuentre a su nivel. Por ello, ambos modelos, tanto la Zephyrus Duo GX550LXS y Zephyrus Duo GX550LWS y cuentan con la nueva NVIDIA GeForce RTX.

En el caso de la Zephyrus Duo GX550LXS, podrás disfrutar de una super potente GPU NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ que hace que todo sea rápido y fluido. Gracias a la refrigeración avanzada y ROG Boost, la GPU puede alcanzar velocidades de reloj máximas de hasta 1330 MHz en modo Turbo.

En Zephyrus Duo GX550LWS la GPU que la acompaña es la NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER™, que, aunque bien, es menor en la escala, en comparación con el modelo anteriormente mencionado, te dará gráficos Premium y el mismo realismo visual increíble, gracias a la revolucionaria arquitectura Turing™ detrás de la serie GeForce RTX.

En ambos casos, llevar esta GPU significa que la iluminación, las sombras y los reflejos realistas se reproducirán con velocidad en los núcleos CUDA mejorados que resultan en sombreado programable, Ray Tracing en tiempo real y núcleos tensoriales para el procesamiento de AI. Estos núcleos versátiles también pueden acelerar las cargas de trabajo, como el procesamiento de imágenes, el modelado 3D y el aprendizaje profundo.

Mayor productividad en una laptop futurista

La nueva Zephyrus Duo GX550LXS cuenta con toda la Potencia del Procesador Intel i9 de décima generación y está disponible con hasta 32 GB de memoria RAM, que supera el antiguo estándar, mejorando la velocidad y la capacidad de respuesta del sistema.

En su interior, su ágil almacenamiento SSD NVMe PCIe se ejecuta para proporcionar un enorme almacenamiento de alta velocidad. La matriz de doble unidad hace que todo el sistema se sienta más receptivo, con tiempos de carga muy rápidos y acceso rápido a los datos. Con hasta 1 TB de capacidad, los jugadores y los creadores pueden llevar toda su biblioteca de juegos y su cartera profesional a donde quiera que vayan.

En el caso de su hermana menor, la gamer Zephyrus Duo GX550LWS es el Procesador Intel i7 de décima generación la que le da la potencia para llevar todos los procesos de manera fluida y rápida. Al igual que el modelo anteriormente mencionado, cuenta con un almacenamiento SSD NVMe PCIe® y capacidad de 1TB. En ambos modelos la memoria RAM puede expandirse.

Características revolucionarias

El calor de los poderosos componentes internos a veces puede hacer que los teclados de las laptops sean incómodos de usar, particularmente durante las sesiones maratónicas de juego y con sostenidas cargas de trabajo pesadas.

Para obtener un mayor margen de enfriamiento, la CPU de Zephyrus Duo 15 está recubierta con un compuesto metálico líquido de Thermal Grizzly en lugar de pasta térmica estándar. Esta aplicación del material exótico es un trabajo delicado que generalmente se realiza a mano. Lo cual no es viable para la producción masiva, por lo que ROG encargó equipos personalizados para automatizar el proceso con precisión mecánica, y también diseñó una cerca interna especial para evitar que el líquido se filtre con el tiempo.

La mejora de la transferencia de calor entre la CPU y el módulo de enfriamiento proporciona un margen térmico que se puede utilizar para reducir las temperaturas, reducir el ruido o aumentar el rendimiento.

El módulo de enfriamiento empuja estratégicamente cinco tubos de calor para extraer grados de la CPU, la GPU y los circuitos de alimentación circundantes. Cada uno de los cuatro disipadores de calor está lleno de aletas ultrafinas que maximizan el área de superficie para la disipación de calor y disminuyen la resistencia al flujo de aire. Los ventiladores duales n-Blade hacen circular aire con aspas superdelgadas hechas de un polímero especial de cristal líquido que es lo suficientemente fuerte como para soportar altas velocidades de centrifugado.

Para mantener las manos alejadas de las partes más cálidas de la máquina y crear más espacio para ScreenPad Plus, ROG movió el teclado hacia adelante. Este diseño permite que las muñecas se sienten sobre la mesa, como con un teclado de escritorio. También podrás disfrutar de un reposamanos desmontable para mejorar la comodidad.

Zephyrus Duo 15 exprime potencia y características premium en un cuerpo impresionantemente delgado que tiene solo 20.9 mm de grosor y pesa solo 2.4kg.

Envuelta en un elegante chasis de aluminio y magnesio resistente, con líneas limpias, construcción totalmente metálica y un acabado anodizado que imparte una sensación profesional, Zephyrus Duo te da portabilidad y una batería de 90Wh de alta capacidad.

Esta laptop también podrá cargarse a través de USB Power Delivery, por lo que si la batería se agota y no hay una toma de corriente disponible, los usuarios pueden ganar tiempo cargándola desde una fuente de alimentación USB compatible.

Zephyrus Duo 15 también cuenta con Wi-Fi 6 ultrarrápido (802.11ax), puerto USB 3.2 Gen 2 con Thunderbolt 3 que admite Power Delivery y DisplayPort 1.4, y se puede usar para conectar un monitor de escritorio G-SYNC. También hay una salida HDMI 2.0b capaz de manejar una señal de 60 Hz para monitores y televisores 4K UHD, y tres puertos USB tipo A para periféricos adicionales.

En la parte de los altavoces integrados, podemos decir que ofrecen audio confiable y atractivo con una distorsión mínima. Esta tecnología de amplificador inteligente mantiene los altavoces dentro de los límites térmicos y de excursión, por lo que podrás subir el volumen sin dañar tus oídos.

Como ya lo habíamos mencionado, ambos modelos ya están en México y podrás encontrarlos en Liverpool, Palacio de Hierro y Best Buy