Avances en negociaciones para TikTok entre EE.UU. y China ¿Quién comprará esta app?

Al parecer por fin se llegó a un acuerdo para la plataforma de redes sociales TikTok entre Estados Unidos y China, según informó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Este acuerdo, que se cerró después de mantener conversaciones en Madrid, plantea un posible cambio hacia un control mayoritario estadounidense de esta red social.

Contexto de las negociaciones entre EE. UU. y China

Las conversaciones se dieron en un ambiente de tensión comercial entre ambas potencias, derivado de aranceles y restricciones impuestas por Estados Unidos.

El acuerdo fue confirmado por el principal negociador comercial chino, Li Chenggang, quien además pidió que Washington detenga la represión contra empresas chinas que se ha extendido desde la administración de Baiden.

Este acercamiento se produjo justo antes de que ambos presidentes, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieran para revisar los términos del compromiso. El acuerdo plantea que el control de TikTok podría pasar a manos estadounidenses, lo cual responde a preocupaciones de seguridad nacional expresadas desde hace meses.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, enfrenta un plazo hasta el 17 de septiembre para deshacerse de las operaciones de TikTok en EE. UU., o arriesgarse a que la plataforma sea prohibida en el país.

Posibles compradores y plazos

Aunque el plazo oficial se mantiene, se considera que podría extenderse ligeramente para completar el acuerdo, sin embargo, no se prevén extensiones prolongadas, por lo que la decisión debería tomarse pronto.

Entre los posibles compradores mencionados por Donald Trump figuran empresarios como Larry Ellison, CEO de Oracle, y Elon Musk, de Tesla. También se han postulado otros interesados, como la startup de inteligencia artificial Perplexity y el grupo Project Liberty liderado por Frank McCourt.

Implicaciones para TikTok y sus usuarios

La legislación estadounidense busca impedir la distribución de TikTok en tiendas de aplicaciones como Apple y Google, por considerarla una aplicación controlada por un adversario extranjero.

De no alcanzarse un acuerdo satisfactorio, se anticipa el cierre de TikTok para usuarios estadounidenses, lo que podría afectar a millones, especialmente jóvenes usuarios que usan esta plataforma en su día a día.

Este paso representa un movimiento significativo en la relación comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, con repercusiones en la gestión de datos y la influencia de las redes sociales en el país norteamericano, además de marcar un precedente en la regulación de empresas tecnológicas extranjeras en mercados estratégicos.

