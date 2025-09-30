TikTok cambia de manos, datos y algoritmo estarán bajo control estadounidense

TikTok mantendrá presencia en Estados Unidos bajo una nueva estructura corporativa que transfiere el control de los datos y el algoritmo a una empresa estadounidense.

Por otro lado, ByteDance conservará la propiedad de las operaciones comerciales y la monetización, lo que divide el negocio en dos entidades bien diferenciadas.

Transformación obligatoria para TikTok

La reestructuración de TikTok en EE. UU. surge de la ley aprobada en 2024, que requería que ByteDance, la empresa matriz con sede en China, cediera su participación y control directo de la plataforma, motivado por cuestiones de seguridad nacional y presiones congresionales.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para formalizar el nuevo modelo, negociando con inversores como Oracle y Silver Lake, y asegurando así que el manejo operativo pase a manos estadounidenses.

Nuevo modelo operativo

La nueva estructura crea una empresa conjunta en Estados Unidos que se encargará de la administración de los datos de los usuarios norteamericanos, así como del algoritmo de recomendaciones.

Como mencionamos anteriormente ByteDance permanecerá como el principal accionista minoritario de ese backend y conservará el control de los segmentos de ingresos como el comercio electrónico y la publicidad.

La división estadounidense está valorada alrededor de $14,000 millones de dólares y estará supervisada por un consejo mayoritariamente estadounidense, sin representación del gobierno federal.

Implicaciones para la seguridad y la soberanía de datos

Oracle, elegido como socio tecnológico, será responsable de auditar, mantener y garantizar la seguridad de los datos de los 170 millones de usuarios estadounidenses, eliminando el acceso de ByteDance a esos datos y replicando el algoritmo bajo estándares locales.

Este aspecto responde directamente a la ley vigente, que prohíbe cualquier cooperación tecnológica en el manejo del algoritmo entre ByteDance y la nueva entidad estadounidense.

Impacto en la experiencia del usuario

La aplicación para usuarios estadounidenses funcionará con un algoritmo independiente, diseñado para evitar injerencias extranjeras y ofrecer mayor confianza en la protección de datos.

Sin embargo, algunos analistas prevén que los cambios en el algoritmo y la experiencia personalizada podrían generar cierta resistencia entre los usuarios, además de que TikTok seguirá siendo una de las plataformas más influyentes de noticias, tendencias y cultura digital en el país.

El Congreso y diversas figuras políticas han señalado la importancia de establecer una separación operacional real entre las entidades para evitar la influencia china sobre los datos y el contenido.

El acuerdo, aunque avanzado, sigue sujeto a aprobaciones regulatorias y podría experimentar ajustes antes de ser definitivo.

