Adiós a Messenger en escritorio, Meta anuncia el fin de la app para Windows y Mac

Meta acaba de confirmar algo que seguro a más de uno le va a doler: las aplicaciones de escritorio de Messenger para Windows y Mac van a desaparecer. Sí, leíste bien… diciembre será el mes del adiós.​

El final anunciado

A partir del 15 de diciembre, los usuarios ya no podrán iniciar sesión en estas aplicaciones. Nada dramático, pero sí molesto para quienes se acostumbraron a ese icono en el escritorio. En lugar de la app, Meta redirigirá automáticamente a la gente al sitio web de Facebook para usar Messenger desde ahí.​

La compañía empezará a enviar notificaciones dentro de la propia aplicación para avisar del cambio.

Para los usuarios de Mac, habrá un período de gracia de 60 días para seguir usando la app antes de que se cierre definitivamente. Después de eso, el programa simplemente dejará de funcionar. Meta recomienda eliminarlo porque no servirá para nada.​

Alternativas para seguir chateando

¿Y ahora qué? Bueno, no es el fin del mundo. Los que usan Windows pueden pasarse a la aplicación de Facebook para escritorio.

Tanto usuarios de Windows como de Mac también tienen la opción de acceder a Messenger desde el navegador, ya sea en Facebook.com o en Messenger.com.​

Meta está avisando con tiempo para que la gente se adapte. Nada de sorpresas de último minuto.​

Cómo guardar tu historial de chats

Aquí viene lo importante: antes de hacer el cambio, Meta recomienda activar el almacenamiento seguro y crear un PIN. Esto garantiza que todas tus conversaciones se conserven y puedas acceder a ellas desde cualquier plataforma después de migrar a la versión web.​

¿Cómo verificar si ya tienes activado el almacenamiento seguro? Es sencillo:​

Haz clic en el ícono de configuración (está arriba de tu foto de perfil).

Selecciona “ Privacidad y seguridad “ y luego “Chats cifrados de extremo a extremo”.

“ y luego “Chats cifrados de extremo a extremo”. Entra a “Almacenamiento de mensajes” y verifica que la opción “Activar almacenamiento seguro” esté encendida.

El contexto detrás del cierre

Esta decisión llega después de que Meta reemplazara en septiembre de 2024 la aplicación nativa de Messenger por una versión web progresiva (PWA).

Básicamente, la compañía está unificando todo el acceso al servicio a través de navegadores web o de la app principal de Facebook.​

Aunque Meta no ha explicado públicamente el porqué del cierre, la realidad es simple: la mayoría de la gente prefiere usar las aplicaciones móviles o las versiones web. Mantener aplicaciones de escritorio separadas probablemente ya no tiene mucho sentido para ellos.​

Fuente: Facebook