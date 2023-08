Así puedes bloquear llamadas de desconocidos en WhatsApp

Es altamente probable que WhatsApp figure entre las aplicaciones que más tiempo acapara en tu dispositivo móvil, ya sea destinada a mantener comunicación con amigos y familiares o para satisfacer tus requerimientos laborales diarios.

Las llamadas no deseadas o incluso estafas

Ya sea mediante mensajes de texto, videollamadas, mensajes de voz o llamadas tradicionales, es inevitable que en algún momento te encuentres en la posición de recibir llamadas provenientes de contactos no conocidos.

Aunque en principio este escenario no debería plantearte inconvenientes, el hecho es que las llamadas provenientes de números desconocidos a menudo se vinculan a intenciones de lucro. En algunos casos, buscan promocionar productos o servicios que no has solicitado, mientras que, en otros casos, el objetivo es llevar a cabo algún tipo de engaño.

Consciente de esta situación, WhatsApp ha introducido una función que te brinda el poder de bloquear números de teléfono conocidos, así como también la opción de silenciar llamadas originadas desde números que aún no figuran en tu lista de contactos.

Tal y como detalla la sección de asistencia de WhatsApp, al optar por silenciar las llamadas procedentes de números desconocidos, te brindará la posibilidad de concentrarte en las conversaciones que consideres relevantes, salvaguardando tu privacidad.

Impedir llamadas indeseadas

El proceso es eficiente y directo. Sencillamente, actualiza la versión de WhatsApp que se encuentre instalada en tu dispositivo iPhone o móvil Android. Esto te asegurará tener todas las capacidades activadas en tu teléfono.

En segundo lugar, dirígete a la sección de Ajustes o Configuración y adéntrate en las alternativas de Privacidad. Una vez dentro, accede a la sección de Llamadas y habilita la función de Silenciar las Llamadas de Números Desconocidos.

De aquí en adelante, las llamadas procedentes de números no reconocidos ya no te perturbarán. O, para ser más preciso, no sonarán. No obstante, continuarán apareciendo en la pestaña de Llamadas y se presentarán en notificaciones visuales si decides revisarlas. Esto te permitirá devolver la llamada o iniciar un nuevo chat si identificas el número.

Bloqueo de números específicos

Este recurso se torna especialmente útil cuando identificas que desde ciertos números telefónicos recibes mensajes o llamadas que prefieres evitar. Ya sean de individuos conocidos o desconocidos. Al bloquearlos, pones fin a las llamadas y mensajes molestos de una vez por todas.

Ingresa a la sección de Ajustes o Configuración

Accede a la pestaña de Privacidad

Selecciona la categoría de Contactos bloqueados

Presiona sobre el icono de Agregar nuevo contacto

Ubica y señala al contacto que deseas bloquear

Además, puedes bloquear contactos de WhatsApp desde la ventana de chat correspondiente. Ingresa al chat en cuestión, toca el nombre del contacto y encontrarás la alternativa de Bloquear. Los contactos bloqueados no tendrán la capacidad de llamarte ni enviarte mensajes.

Tampoco tendrán visibilidad sobre tus estados, modificaciones de perfil ni tu disponibilidad. Y, por supuesto, siempre podrás desbloquear o bloquear nuevamente un contacto según las circunstancias. El procedimiento es instantáneo.