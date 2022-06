Actualmente, la red social Twitter permite publicar tweets con un máximo de 280 caracteres, lo cual es perfecto para muchos usuarios, pero hay quienes necesitan expresar más, ya sea información o cualquier otro tipo de contenido. La empresa ha pensado seriamente en esto, es por ello por lo que ya trabaja en una función donde permitirá escribir tweets más largos sin afectar la experiencia de navegación de los usuarios.

De acuerdo con información del sitio TechCrunch, Twitter pronto contará con una pestaña dedicada donde los usuarios podrán publicar en formato blog información que requiere de más caracteres, que llevará por nombre Twitter Notes o Twitter Articles.

Twitter Article looks pretty polished at this stage pic.twitter.com/oAc6LXCKOy

— jane (@wongmjane) May 4, 2022