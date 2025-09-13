Nepal vive una elección inédita en Discord tras protestas masivas contra la corrupción

La crisis política en Nepal ha dado un giro inesperado con la llegada de Sushila Karki como primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra interina.

Su designación no fue producto de los canales políticos tradicionales, sino de un proceso inédito: debates y votaciones organizadas en Discord, la plataforma de chat que hasta ahora era más popular entre gamers y comunidades digitales.

Discord y la democracia digital en Nepal

Tras la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli y varios de sus ministros, Nepal se quedó en un vacío de poder. Ante este escenario, miles de jóvenes activistas y ciudadanos recurrieron a Discord para discutir propuestas, intercambiar visiones y, finalmente, organizar votaciones.

De acuerdo con reportes locales, uno de los servidores superó los 145,000 miembros y se convirtió en un auténtico parlamento digital.

En él se organizaron múltiples encuestas y procesos de selección para elegir a un posible líder interino. La figura de Sushila Karki destacó rápidamente, reconocida por su trayectoria y reputación en la lucha contra la corrupción.

Un joven creador de contenido nepalí resumió el momento al afirmar: “El parlamento de Nepal ahora es Discord”.

Antecedentes de la crisis política

Las protestas que desembocaron en la caída del gobierno comenzaron tras la polémica decisión de prohibir redes sociales como Facebook e Instagram.

La censura digital provocó semanas de movilizaciones lideradas principalmente por jóvenes de la Generación Z, la inconformidad se extendió y pronto se mezcló con reclamos frente a la corrupción, el desempleo y la falta de oportunidades.

Lo que empezó como protestas pacíficas se transformó en un movimiento masivo que dejó más de 50 muertos y más de 1,300 heridos, además de severos daños a edificios gubernamentales, medios de comunicación y oficinas estatales.

Sushila Karki: una figura contra la corrupción

Karki, de 73 años, fue reconocida anteriormente como presidenta de la Corte Suprema de Nepal.

Durante su gestión, supervisó casos clave de corrupción y se enfrentó a intentos de ser destituida por el poder político, lo que reforzó su reputación de independencia e integridad.

Como primera medida al asumir el cargo interino, Karki disolvió el parlamento y convocó elecciones generales para el 5 de marzo de 2026. Esto busca brindar estabilidad política y encaminar al país hacia una transición democrática formal.

Tecnología y política, un precedente global

La elección de una líder nacional coordinada en gran medida a través de Discord marca un hecho sin precedentes.

Este episodio muestra cómo plataformas originalmente pensadas para la interacción digital entre comunidades están evolucionando hacia espacios de organización política y social.

El caso nepalí abre la discusión sobre el futuro de las plataformas digitales como foros para la participación ciudadana, un fenómeno que podría replicarse en otras naciones con alta adopción tecnológica y déficit de representación política.

Fuente: LiveMint