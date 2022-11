Twitter está sufriendo cambios relevantes desde la llegada de Elon Musk como dueño total, y entre estos cambios se encuentra la nueva suscripción mensual de 8 dólares mensuales donde se incluye la insignia de verificación, así como otras novedades que llegarán junto con el nuevo Twitter Blue.

Una de las funciones en las que está trabajando la red social bajo el mando de Musk es en el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos. Según la investigadora Jane Manchun Wong, ha encontrado referencias en el código de Twitter para la aplicación en Android, donde dio a conocer capturas de pantalla para documentos sobre el descubrimiento.

El tweet de Wong tuvo gran relevancia que incluso el propio Musk respondió con un emoji guiñando un ojo, que representa un fuerte indicio de que la función está en desarrollo y que se lanzará mucho antes de lo esperado.

Twitter is bringing back end-to-end encrypted DMs

Seeing signs of the feature being worked on in Twitter for Android: https://t.co/YtOPHH3ntD pic.twitter.com/5VODYt3ChK

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022