Continúa el tema de Elon Musk y Twitter. Después de que el magnate sudafricano lanzó una jugosa y millonaria oferta para adquirir la red social, ahora está pausando las negociaciones hasta que la empresa demuestre que el 95 por ciento de sus usuarios son reales, donde se estima que el 5 por ciento restante son cuentas falsas o de spam.

Sin embargo, Musk afirma que esto es completamente falso dando por hecho que la red social cuenta con un 20 por ciento de bots, esto se ha basado en un análisis externo que ha hecho el empresario, por lo que ha puesto en modo de suspensión la compra de Twitter.

Elon Musk usó su cuenta de Twitter para expresar que su oferta de compra de 44,000 millones de dólares se basa en las cifras que la empresa pública oficialmente ante la SEC, y si estas no son reales, las negociaciones no pueden continuar. Afirmó que no se podrá seguir adelante hasta que el actual CEO de Twitter, Parag Agrawal, presente pruebas a su favor.

La compañía insta a sus accionistas a respaldar la oferta de Musk para forzar la compra cuanto antes, que ronda en los 38 dólares por acción, muy por debajo de los 54.20 dólares que Elon acordó pagar en un principio.

De no concretarse la compra, el CEO de Tesla y SpaceX tendrá que pagar una multa de ruptura de 1,000 millones de dólares a pagar por la parte que se retire del acuerdo. Esperamos tener más noticias pronto, en los próximos días sabremos en qué termina esta novela llamada Musk contra Twitter y los bots.